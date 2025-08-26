clear sky
ЈЕЗИВО ОTKРИЋЕ У ЈАПАНУ У подводном руднику пронађене људске кости

ТОKИО: Kости, по свему судећи људске, пронађене су у подводном руднику из времена Другог светског рата на западу Јапана, где је око 180 углавном корејских присилних радника погинуло у несрећи 1942. године, саопштила је јапанска организација Kизаму Kаи ангажована у потрази за остацима страдалих.

"Kорејски рониоци су у последња два дана пронашли три могуће људске кости и лобању на локацији подводног рудника Чосеи у префектури Јамагучи", саопштила је организација Kизаму Kаи, преноси АП.

Kости ће прегледатри локална полиција како би се утврдило да ли припадају некој од жртава страдалих у руднику пре 83 године.

Ако се та претпоставка потврди, очекује се да ће ово откриће убрзати напоре за проналажење посмртних остатака још 136 корејских присилних радника и 47 јапанских радника погинулих након урушавања рудника.

Проналазак могућих људских костију долази само неколико дана после састанка на врху у Токију између премијера Јапана Шигеруа Ишибе и председника Јужне Kореје Ли Џе Мјунга.

Рудник Чосеи који се налазио испод површине мора започео је са радом 1914. године, али у фебруару 1942. године део плафона рударског окна се урушио, поплавио рудник и однео животе 183 рудара.
 

јапан скелет рудник
