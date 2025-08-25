КРИЈУМЧАРСКОЈ МАШТИ НЕМА КРАЈА Цариници у поклонима и козметици проналазе КОКАИН, МАРИХУАНУ И ПСИХОАКТИВНЕ СУПСТАНЦЕ
Достављачке, поштанске и курирске службе никад нису имали више посла, јер број пакета који циркулишу планетом се из године у годину драстично повећава, а самим тим расте и број покушаја да се тим каналима испоручи и нелегална роба, пре свега наркотици.
У нашу земљу, наркотици у поштанским пошиљкама стижу из иностранства у наизглед обичним пошиљкама мале вредности, ситним поклонима или стварима за свакодневну употребу.
Тако је пошиљка пуна дроге откривена почетком августа на испостави Поште Београд. Службеници Управе царина, Одељења за сузбијање кријумчарења, су у њој пронашли 16 стаклених теглица с натписом „Kaws rock grade slurpee” испуњених сасушеном биљном материјом, која је приручном анализом одреаговала на марихуану, те су ову поштанску пошиљку, са укупно 450 грама наркотика, преузели у даљу надлежност полиција и тужилаштво.
Прошле године је приликом контроле на царинско-поштанским испоставама откривено и задржано више пошиљака због сумње да садрже различите опијате. На царинској испостави Пошта Нови Сад, у чак шест су пронађене сумњиве супстанце, које је спектрометарски уређај означио као наркотике.
Оригинална паковања и шприц са течним мицелијумом психоактивних печурака, кесице семенки марихуане, психоактивни гел „Lisdexamfetamine”, епрувете смоласте течности и кесице сасушене биљне супстанце CBD, као и кесица белог праха, који је приручном анализом одреаговао на супстанцу „Mexedrone” пронађени су у пошиљкама пристиглим из Холандије, Кине, Шпаније, Хрватске, САД и Велике Британије. Неколико дана раније, у једној од пошиљака пристиглих на царинску испоставу Пошта Београд, пронађене су 102 таблете сиве боје у облику главе сове, као и пет касица са белим прахом, браон грумењем и кристалном материјом, за које се сумња да је реч о наркотицима…
Уместо Марвелових јунака кило и по марихуане
У октобру прошле године цариници су приликом контроле у испостави Нови Сад, у сарадњи са полицијом, у једној од пристиглих пошиљака пронашли готово килограм и по марихуане. Спорна пошиљка, на којој је писало да садржи 3Д модел једног од Марвелових јунака, пристигла је са Тајланда за примаоца у Црвенки. Међутим, када је пошиљка отворена, утврђено је да се у њој уместо декларисаног садржаја налазе два већа паковања марихуане.
Није редак случај да пошиљаоци шаљу наркотике и психоактивне супстанце скривене у ситним поклонима или стварима за свакодневну употребу.
Тако су својевремено цариници у Београду отворили једну пошиљку из бразилског Сао Паула, у којој су, по декларацији, биле козметичке креме. Спорна пошиљка је била упућена једном српском држављанину из Београда, а када су цариници одлучили да ипак детаљније прегледају пакет, утврђено је да је у тубама стотинак грама кокаина.
Из Шпаније је, у две различите пошиљке, које су декларисане као сувенири, послато укупно осам семенки канабиса упакованих у оригиналне пакете на којима пише „Delicious seeds – Original Juan Herer” и „Royal Queen Seeds”.
Из Европе, најчешће Холандије, у Србију су до сада поштом стизале углавном мање количине ЛСД-а, екстазија, марихуане и семенки те биљке, али до сада није било озбиљнијег кријумчарења дроге из европских држава путем поштанских пошиљки, што је сасвим логично с обзиром на то да те државе располажу модернијом техником и јачом контролом.