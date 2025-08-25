clear sky
КРИЈУМЧАРСКОЈ МАШТИ НЕМА КРАЈА Цариници у поклонима и козметици проналазе КОКАИН, МАРИХУАНУ И ПСИХОАКТИВНЕ СУПСТАНЦЕ

25.08.2025. 08:17 08:52
Пише:
Дубравка Николић
Извор:
Дневник
дрога
Фото: Управа царина

Достављачке, поштанске и курирске службе никад нису имали више посла, јер број пакета који циркулишу планетом се из године у годину драстично повећава, а самим тим расте и број покушаја да се тим каналима испоручи и нелегална роба, пре свега наркотици.

У на­шу зе­мљу, наркотици у по­штан­ским по­шиљ­ка­ма стижу из иностранства у на­из­глед обич­ним по­шиљ­ка­ма ма­ле вред­но­сти, сит­ним по­кло­ни­ма или ства­ри­ма за сва­ко­днев­ну упо­тре­бу.

Тако је пошиљка пуна дроге откривена почетком августа на испостави Поште Београд. Службеници Управе царина, Одељења за сузбијање кријумчарења, су у њој пронашли 16 стаклених теглица с натписом „Kaws rock grade slurpee” испуњених сасушеном биљном материјом, која је приручном анализом одреаговала на марихуану, те су ову поштанску пошиљку, са укупно 450 грама наркотика, преузели у даљу надлежност полиција и тужилаштво.

дрога
Фото: Управа царина

Прошле године је приликом контроле на царинско-поштанским испоставама откривено и задржано више пошиљака због сумње да садрже различите опијате. На царинској испостави Пошта Нови Сад, у чак шест су пронађене сумњиве супстанце, које је спектрометарски уређај означио као наркотике.

Оригинална паковања и шприц са течним мицелијумом психоактивних печурака, кесице семенки марихуане, психоактивни гел „Lisdexamfetamine”, епрувете смоласте течности и кесице сасушене биљне супстанце CBD, као и кесица белог праха, који је приручном анализом одреаговао на супстанцу „Mexedrone” пронађени су у пошиљкама пристиглим из Холандије, Кине, Шпаније, Хрватске, САД и Велике Британије. Неколико дана раније, у једној од пошиљака пристиглих на царинску испоставу Пошта Београд, пронађене су 102 таблете сиве боје у облику главе сове, као и пет касица са белим прахом, браон грумењем и кристалном материјом, за које се сумња да је реч о наркотицима…

Уместо Марвелових јунака кило и по марихуане

У октобру прошле године цариници су приликом контроле у испостави Нови Сад, у сарадњи са полицијом, у једној од пристиглих пошиљака пронашли готово килограм и по марихуане. Спорна пошиљка, на којој је писало да садржи 3Д модел једног од Марвелових јунака, пристигла је са Тајланда за примаоца у Црвенки. Међутим, када је пошиљка отворена, утврђено је да се у њој уместо декларисаног садржаја налазе два већа паковања марихуане.

Није редак случај да пошиљаоци шаљу наркотике и психоактивне супстанце скривене у ситним поклонима или стварима за свакодневну употребу.

дрога
Фото: Управа царина

Тако су својевремено цариници у Београду отворили једну пошиљку из бразилског Сао Паула, у којој су, по декларацији, биле козметичке креме. Спорна пошиљка је била упућена једном српском држављанину из Београда, а када су цариници одлучили да ипак детаљније прегледају пакет, утврђено је да је у тубама стотинак грама кокаина.

Из Шпаније је, у две различите пошиљке, које су декларисане као сувенири, послато укупно осам семенки канабиса упакованих у оригиналне пакете на којима пише „Delicious seeds – Original Juan Herer” и „Royal Queen Seeds”. 

Из Европе, најчешће Холандије, у Србију су до сада поштом стизале углавном мање количине ЛСД-а, екстазија, марихуане и семенки те биљке, али до сада није било озбиљнијег кријумчарења дроге из европских држава путем поштанских пошиљки, што је сасвим логично с обзиром на то да те државе располажу модернијом техником и јачом контролом.

царина дрога кријумчарење
Извор:
Дневник
Пише:
Дубравка Николић
Вести Хроника
