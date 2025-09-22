ЕВО ШТА СВЕ МОЖЕТЕ ДРЖАТИ У ФИОКАМА У ФРИЖИДЕРУ Етилен из неких воћа и поврћа може УПРОПАСТИТИ НАМИРНИЦЕ, само овако се правилно сортира храна
Фиоке у фрижидеру понекад делују као мистерија. У њима често чувамо све - од поврћа и салата, преко меса, па до пива - зависно од тога у чијој смо кући. Али заправо, фиоке које најчешће сматрамо савршеним складиштем за поврће најбоље су у очувању других намирница.
Ако сте попут многих, могуће је да фиоке у свом фрижидеру нисте користили како треба. У овом тексту доносимо практичан водич како да их искористите на прави начин и смањите бацање хране.
Фиоке у фрижидеру нису обичан простор за одлагање. Већина их има отворе или вентилације за циркулацију ваздуха. Зашто? Свежина хране зависи од протока ваздуха, влажности и етилена — гаса који одређено воће ослобађа док зри.
Етилен је сјајан за зрење авокада, али погубан за зелену салату. Затварањем вентилације смањује се проток ваздуха, повећава влажност и гас остаје заробљен у фиоци. С друге стране, отворени отвори омогућавају проток ваздуха, ограничавају влагу и смањују накупљање етилена.
Најефикаснији начин коришћења фиока је да једну намените за намирнице које воле ниску влажност, а другу за оне које воле високу влажност.
Фиока за ниску влажност (са отворима)
Ту треба чувати намирнице које луче етилен и брзо пропадају. Отворени отвори омогућавају им да „дишу“ и спречавају прерано кварење.
На пример, већина воћа (осим бобичастог воћа и лубенице), укључујући незреле авокаде. Али, добро је место и за кромпир (ако га чувате у фрижидеру).
Фиока за високу влажност (затворене)
Овде чувајте поврће са танком кором или лиснато поврће које лако вене. Затворени отвори одржавају влажност и чувају намирнице од етилена из друге фиоке.Нека истраживања наводе да су фиоке са високом влажношћу (без отвора) добре и за одлагање меса.
- Шпаргле, салате, броколи, прокељ, батат, тиквице, патлиџан
- Лимун, јагоде и друге етилен-осећајне намирнице
- Свеже зачинско биље (умотано у влажан папир и у пластичној кеси)
Нека истраживања наводе да су фиоке са високом влажношћу добре и за одлагање меса.
Савети за организацију фрижидера
Запамтите једноставну формулу: шта трули иде у фиоку са ниском влажношћу, а шта вене у фиоку са високом.
Ако фиоке немају вентилацију, претпоставите да су за високу влажност.
Немојте претрпавати фиоке - оптимално је да буду две трећине пуне.
Користите методу "од напред ка назад": намирнице које се брже кваре или купљене прве стављајте напред.
Доња фиока идеална је за сирово месо, рибу и живину — најхладнија је и спречава укрштање бактерија.