ЕВО ШТА СВЕ МОЖЕТЕ ДРЖАТИ У ФИОКАМА У ФРИЖИДЕРУ Етилен из неких воћа и поврћа може УПРОПАСТИТИ НАМИРНИЦЕ, само овако се правилно сортира храна

Пише:
Дневник
Извор:
Ona.rs/foodpoisoningnews
Фото: unsplash.com, ilustracija

Фиоке у фрижидеру понекад делују као мистерија. У њима често чувамо све - од поврћа и салата, преко меса, па до пива - зависно од тога у чијој смо кући. Али заправо, фиоке које најчешће сматрамо савршеним складиштем за поврће најбоље су у очувању других намирница.

Ако сте попут многих, могуће је да фиоке у свом фрижидеру нисте користили како треба. У овом тексту доносимо практичан водич како да их искористите на прави начин и смањите бацање хране.

Фиоке у фрижидеру нису обичан простор за одлагање. Већина их има отворе или вентилације за циркулацију ваздуха. Зашто? Свежина хране зависи од протока ваздуха, влажности и етилена — гаса који одређено воће ослобађа док зри.

Етилен је сјајан за зрење авокада, али погубан за зелену салату. Затварањем вентилације смањује се проток ваздуха, повећава влажност и гас остаје заробљен у фиоци. С друге стране, отворени отвори омогућавају проток ваздуха, ограничавају влагу и смањују накупљање етилена.

Најефикаснији начин коришћења фиока је да једну намените за намирнице које воле ниску влажност, а другу за оне које воле високу влажност.

Фото: unsplash.com, ilustracija

Фиока за ниску влажност (са отворима)

Ту треба чувати намирнице које луче етилен и брзо пропадају. Отворени отвори омогућавају им да „дишу“ и спречавају прерано кварење.

На пример, већина воћа (осим бобичастог воћа и лубенице), укључујући незреле авокаде. Али, добро је место и за кромпир (ако га чувате у фрижидеру).

Фиока за високу влажност (затворене)

Овде чувајте поврће са танком кором или лиснато поврће које лако вене. Затворени отвори одржавају влажност и чувају намирнице од етилена из друге фиоке.Нека истраживања наводе да су фиоке са високом влажношћу (без отвора) добре и за одлагање меса.

  • Шпаргле, салате, броколи, прокељ, батат, тиквице, патлиџан
  • Лимун, јагоде и друге етилен-осећајне намирнице
  • Свеже зачинско биље (умотано у влажан папир и у пластичној кеси)

Нека истраживања наводе да су фиоке са високом влажношћу добре и за одлагање меса.

Фото: unsplash.com, ilustracija

Савети за организацију фрижидера

Запамтите једноставну формулу: шта трули иде у фиоку са ниском влажношћу, а шта вене у фиоку са високом.

Ако фиоке немају вентилацију, претпоставите да су за високу влажност.

Немојте претрпавати фиоке - оптимално је да буду две трећине пуне.

Користите методу "од напред ка назад": намирнице које се брже кваре или купљене прве стављајте напред.

Доња фиока идеална је за сирово месо, рибу и живину — најхладнија је и спречава укрштање бактерија.
 

