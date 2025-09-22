И ПОВРЋЕ МОЖЕ ПОНОСНО СТАЈАТИ У ЦЕНТРУ ТАЊИРА Пробајте домаћи грчки рецепт – фасолакију ПОСЛУЖЕНА ТОПЛА, СА КРИШКОМ ХРСКАВОГ ХЛЕБА, ДЕМОНСТРИРА ВЕШТИНУ МЕДИТЕРАНСКОГ НАЧИНА КУВАЊА
Медитерански начин исхране често се слави као један од најздравијих на свету.
Богат поврћем, махунаркама, интегралним житарицама, маслиновим уљем и ароматичним биљем, није повезан само са дуговечношћу и мањим ризиком од хроничних болести, већ и доказује да здрава храна може бити укусна и заситна. Оно што ову кухињу чини тако посебном је њена способност да скромно сезонско поврће претвори у јела богата укусом и испуњена топлином.
Овде у Србији, људи и даље воле домаћа јела, али кување је постало ређе, а месо често доминира трпезом. Варива су велики део наше традиције, али се данас често превише ослањају на месо, како би добила пуноћу и богатство укуса.
Грчка фасолакија нам показује да може и другачије – да се само са поврћем, махунаркама, биљем и маслиновим уљем може постићи исти богатство укуса и ситост, али на за стомак лакши и здравији начин.
Фасолакија је класик грчке кухиње. Суштински то је вариво од поврћа, где се боранија полако крчка у богатом сосу од парадајза, са луком, белим луком, другим поврћем и обиљем маслиновог уља. Укуси се продубљују док се поврће заједно кува, стварајући кремасто и богато јело које делује рустично. Послужена топла, са кришком хрскавог хлеба, фасолакија дивно демонстрира вештину медитеранског начина кувања – да пружи осећај дома, а без употребе меса.
Фасолакија је дефинитивно више од рецепта – то је славље сезонских намирница, једноставности и моћи биљака (ову магију сам и лично проверила, јер сам пробала аутентичну фасолакију у грчком сеоцету на острву Крфу).
Рецепт за фасолакију – Грчко кувано јело од бораније са поврћем
Састојци:
- 500 г зелене бораније (свеже или замрзнуте)
- 1 велика главица лука, ситно исецкана
- 2-3 чена белог лука, ситно исецкана
- 1 кашика пасте од парадајза из тубе
- 400 г конзервисаног сецканог парадајза (или 4 свежа парадајза, ситно исецкана)
- 4 кашике маслиновог уља
- 1 већа шаргарепа, исечена на тање колутове
- 2 средња кромпира, исечена на крупније (ситне коцкице би се распале током кувања)
- 1 кашичица сушеног оригана
- ½ кашичице суве нане и ¼ кашичице цимета
- шака свежег першуна, исецканог (додаје се на крају)
- со и бибер, по укусу
- прстохват шећера (за балансирање киселости парадајза)
-
вода или бујон од поврћа (количина по потреби).
Припрема
Загрејте маслиново уље у широкој шерпи и динстајте лук док не омекша и не постане златан.
Додајте бели лук и кувајте још минут.
Умешајте исечену шаргарепу и кромпир, па продинстајте поврће заједно око пет минута да почне полако да омекшава.
Умешајте пасту од парадајза, па мешајте да се полако карамелизује на ватри заједно са поврћем.
Сада додајте и парадајз из конзерве (или свежи насецкан парадајз, а може и мешано), оригано, нану, цимет и прстохват шећера.
Одмах потом додајте и боранију и шољу воде или повртне супе (од повртне коцке), па зачините сољу и бибером.
Када јело проври, кувајте га на тишој ватри лагано 50-60 минута, како би се сви укуси фино повезали. По потреби доливајте мало воде, да добијете густину јела по свом укусу (Грци га праве густо, без много воде).
На крају кувања, пробајте, зачините додатно по потреби и умешајте у јело свеж насецкан першун – он ће додатно освежити јело (и прелијте са још мало доброг маслиновог уља, ако желите).
Послужите уз кришке свежег хлеба за умакање у сос (тако Грци раде) и кришке лимуна – имају обичај да исцеде мало преко јела у тањиру (целу припрему можете видети на приложеном видеу са Инстаграма).
Нутритивне предности фасолакије
Поред изванредног укуса, фасолакија је и нутритивна ризница, захваљујући својим главним састојцима.
Боранија: Ова хрскава махунарка је фантастичан извор витамина и минерала. Богата је витамином К, који је неопходан за здравље костију и згрушавање крви, а такође пружа добру дозу витамина Ц и витамина А, моћних антиоксиданата који јачају имуни систем и подржавају здравље очију. Боранија је такође одличан извор дијететских влакана, која помажу варење, промовишу здравље црева и регулишу ниво шећера у крви.
Парадајз: Црвена боја парадајза подстиче од ликопена, моћног антиоксиданса који се изузетно цени у медитеранској кухињи. Ликопен се повезује са смањеним ризиком од одређених врста рака, посебно рака простате, а такође може да подржи здравље срца помажући у снижавању лошег (ЛДЛ) холестерола.
Занимљиво је да тело апсорбује више ликопена из куваног парадајза него из сировог, што ово јело чини посебно ефикасним начином да искористите његове предности. Парадајз такође пружа значајну количину витамина Ц, калијума и фолата.
Маслиново уље: Као камен темељац медитеранске исхране, маслиново уље није само маст за кување, већ је кључ укуса и здравља. Примарно се састоји од мононезасићених масти (посебно олеинске киселине), које су познате по томе да штите срце.
Екстрадевичанско маслиново уље, посебно, садржи моћне антиоксиданте назване полифеноли, који имају антиинфламаторна својства и могу помоћи у заштити тела од хроничних болести. Његове здраве масти такође помажу телу да апсорбује витамине растворљиве у мастима и антиоксиданте из поврћа, као што је ликопен из парадајза, чинећи цело јело још хранљивијим.
Фасолакија доказује да поврће може поносно стајати у центру тањира. То је јело које храни тело, теши душу и доноси зраке медитеранског сунца на наш сто – доказујући да месо није увек неопходно да би се скувао ручак који пружа осећај дома.