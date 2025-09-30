broken clouds
ПРОБУРАЗИО КОЛЕГУ НОЖЕМ У СУРЧИНУ Држављанин Кине завршио у болници, а нападач у бекству! Побегао је из земље

30.09.2025. 09:15 09:20
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф.рс/Дневник.рс
Коментари (0)
NOŽ
Фото: unsplash.com, ilustracija

У приватну болницу на Новом Београду јуче је примљен држављанин Кине (52) са убодном раном у рамену, сазнаје "Телеграф.рс".

Незванично, њега је након свађе кухинским ножем повредио колега Л.Ј. (54) који је побегао из Србије. Инцидент се догодио у стану у Сурчину.

Нападнутом су констатоване лаке телесне повреде.

Како "Телеграф.рс" сазнаје, по налогу Трећег ОЈТ расписана је потрага за нападачем.

Да се догодио инцидент, полицију су обавести запослени у приватној здравственој установи.

Како "Телеграф.рс" сазнаје, полиција је нашла место обрачуна. Према речима сведока, нападач и жртва се познају.

Ускоро опширније...

сурчин кинези убадање ножем
Вести Хроника
