ПРОБУРАЗИО КОЛЕГУ НОЖЕМ У СУРЧИНУ Држављанин Кине завршио у болници, а нападач у бекству! Побегао је из земље
30.09.2025. 09:15 09:20
У приватну болницу на Новом Београду јуче је примљен држављанин Кине (52) са убодном раном у рамену, сазнаје "Телеграф.рс".
Незванично, њега је након свађе кухинским ножем повредио колега Л.Ј. (54) који је побегао из Србије. Инцидент се догодио у стану у Сурчину.
Нападнутом су констатоване лаке телесне повреде.
Како "Телеграф.рс" сазнаје, по налогу Трећег ОЈТ расписана је потрага за нападачем.
Да се догодио инцидент, полицију су обавести запослени у приватној здравственој установи.
Како "Телеграф.рс" сазнаје, полиција је нашла место обрачуна. Према речима сведока, нападач и жртва се познају.
