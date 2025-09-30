(ВИДЕО) СКАНДАЛ ТРЕСЕ ШВЕДСКУ, ИМАМ ГОВОРИО КАКО МУШКАРЦИ ДА "ОБУЗДАЈУ НЕПОСЛУШНЕ ЖЕНЕ" Реаговали и политичари: Треба да напусти земљу

Абоуеленен је проповед одржао једног петка још у јулу ове године, али се дневни лист Експресен сада "позабавио" његовим речима.

Како наводе, Абоуеленен је пред препуном џамијом у Кристијанстаду говорио на тему "непослушних жена" и поучавао окупљене вернике, наравно мушкарце, како да своје супруге "на правилан начин доведу у ред".

"Женина бунтовност настаје када је више није могуће контролисати и када не слуша свог мужа", рекао је Абоуеленен.

Већ и сама забринутост да би жена могла постати бунтовна, сматра овај имам, значи да се мора посегнути за "мерама".

"Жену прво треба упозорити. Затим је треба избегавати у кревету. Ако ни то не делује, треба је ударити. Под ударањем се не мисли на употребу претеране силе. Треба само показати да су нарушене неке границе и да није преостало ништа друго", рекао је.

Vilken j-a gris!🤬

Stäng moskén och kasta ut imam Saleh Abouelenen och varenda dåre ur landet, som visar minsta tillstymmelse till sympati med vad han säger, med huvet före!https://t.co/KDwOjyGJxN — Patrik Ohlsson 🇸🇪🇮🇱🇺🇦 (@OhlssonSd) September 29, 2025

Упозорења и насиље, каже он, треба користити само против жена које су "одгајане према Божјој књизи" и које, према његовим речима, "разумеју мушко право над њима". Дакле, то се односи само на муслиманске жене. Потом је изнео примере из верских списа који описују када и како мушкарац "има право да удари своју жену".

Имам Салех Абоуеленен такође тврди да жене стоје иза већине проблема у браку. Стога мушкарац, по њему, има право да дисциплинује своју супругу, али она нема право да опомиње свог мужа: "Чини се да жене чешће дижу побуну, не допуштају да буду контролисане и измишљају проблеме. Тако се разарају дом и породице."

Имам Шаабан Абоу Зур, који такође проповеда у џамији у Кристијанстаду, не слаже се са тумачењем Салеха Абоуеленена. За Еxпрессен је рекао да није био на спорној проповеди, али је касније појаснио став џамије о том питању.

"Постоји много тумачења о овом случају. Ја се равнам према ономе што је Посланик чинио у пракси. А сам Посланик никада није ударио ниједну жену. Ни своју, ни туђу", рекао је имам Шаабан Абоу Зур.

На инсистирање шведских новинара, имам Салех Абоуеленен касније је објаснио да су његове речи "извучене из контекста" и да је "погрешно схваћен". Додао је да се на проповеди журио да каже све што је наумио, што је могло довести до тога да није "све изрекао онако како је било замишљено".

У року од два сата након објаве текста у Еxпрессену, на друштвеним мрежама огласило се неколико шведских министара. Јакоб Форсмед, министар социјалне заштите, на мрежи X назвао је имамову проповед ужасном и потпуно неприхватљивом и написао да је предузео мере.

"Вечерас сам ступио у контакт с надлежним органом који мора хитно да испита да ли је икаква државна подршка исплаћена тој џамији", навео је Форсмед.

"Најбоље је да напусти Шведску"

Министар за миграције Јохан Форсел назвао је проповед "одвратном културом части" и поручио да је пресудно "пооштрити правила о томе ко може да постане држављанин Шведске".

Министарка спољних послова Марија Малмер Стенергард, пореклом управо из Кристијанстада, написала је на мрежи X: "Имаме Салех Абоуеленен, ваши ставови припадају средњем веку. Дом није уништен када жене не допуштају да буду контролисане."

Министарка интеграција Симона Мохамсон позвала је имама да напусти Шведску "ако не разуме да у Шведској постоји нулта толеранција на породично насиље".

