ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ГРАЂАНЕ! ОД СУТРА ЛАКША ОТПЛАТА ЗАЈМА Банке могу да смање камату, одложе рату, отпишу део дуга ЕВО КАКО СЕ ПОДНОСЕ ЗАХТЕВИ
Банке ће од сутра бити дужне да приликом наплате кредита и рата примене разумне мере, које дужнику олакшавају отплату зајма, ако у току трајања уговорног односа наступе околности које га доводе у тешко имовинско стање, односно друге битне околности на које он не може да утиче.
Ове олакшице су последица одлука Народне банке Србије (НБС) да се помогне грађанима који мају обавезе према банкама, али из објективних разлоха нису у могућности да их измире.
30 дана рок банкама да одговоре на захтев
Што се тиче врста олакшица које се могу одобрити, како је изјавила стручни сарадник у Сектору за заштиту корисника финансијских услуга НБС Јована Линдо, оне могу бити продужење рока отплате, промена врсте уговора, одложено плаћање, смањење каматне стопе, неотплаћивање кредита у одређеном периоду, промена валуте у којој је изражена обавеза, делимична отплата дуга, делимичан опрост и консолидација дуга, као и проглашење застоја у отплати кредита.
Линдо је појаснила да су ове врсте олакшица дате само примера ради, тако да може бити примењена било која мера за коју банка и корисник процене да је адекватна у конкретном случају. Према њеним речима, у духу актуелних мера које Србија предузима ради очувања животног стандарда грађана, корисницима који имају потешкоће у отплати стамбеног кредита који је обезбеђен хипотеком на непокретности у којој станују, банке ће бити обавезне да у одређеним околностима одобре да не отплаћују кредит у трајању од најмање два месеца, под прописаним условима.
Губитак посла, болест, смањење прихода…
Што се тиче критеријума за одобравање олакшица, прописано je да се околностима које корисника могу довести у тешко имовинско стање нарочито сматрају губитак посла, знаtно смањење прихода, тешка болест, као и тешка повреда која смањује радну способност.
„Другим битним околностима сматрају се нарочито тешке породичне прилике, као што је тешка болест или смрт супружника или деце, као и развод брака ако су супружници били солидарни дужници по кредиту или је један од супружника јемац.
Ове околности су у пропису дате само примера ради, те у том смислу разлог за одобравање олакшица може да буде било која околност која корисника доводи у тешко имовинско стање или друга битна околност на коју он не може да утиче, а која доводи до немогућности редовне отплате кредита”, навела је Јована Линдо.
Право на олакшице у отплати кредита оствариваће се у јединственом поступку који ће спроводити сви даваоци кредита, при чему ће даваоци кредита бити у обавези да предузимају и превентивне активности ради праћења појединачних кредита и да по идентификовању раних знакова проблема у отплати контактирају кориснике и обавесте их о могућностима за остваривање олакшица у отплати.
„Дакле, банке ће бити у обавези да прате појединачне кредите, али корисник може и сам поднети банци захтев за одобравање олакшице. У захтеву је потребно да наведе све околности које су значајне за одлучивање и да достави одговарајућу документацију као доказ којим се потврђују његове тврдње”, навела је она.
Захтев се може поднети у пословним просторијама банке, путем електронске поште и преко интернет презентације банке
Појаснила је да се захтев може поднети у пословним просторијама банке, путем електронске поште и преко интернет презентације банке. Банка о захтеву одлучује у року од 30 дана од пријема захтева и о томе корисника обавештава писменим путем.
Дужници којима олакшица не буде одобрена или који из другог разлога буду незадовољни одлуком банке могу да поднесу приговор Комисији за олакшице у оквиру банке, у року од 10 дана од пријема одлуке банке. Комисија ради ревизију ситуације корисника и доноси одлуку у року од 30 дана од пријема приговора.
Велики проблеми с 20,7 милијарди динара
Ако је судити по кредитном извештају за септембар Удружења банака Србије, грађани имају великих проблема да врате око 1,3 посто узетих кредита, то јест толика је такозвана доцња у отплати.
Доцња, иначе, наступа ако дужник своје обавезе не измирује дуже од 60 дана.С обзиром на то да је укупан дуг становништа по основу кредита 1.593,6 милијарди динара, а доцња 1,3 посто, јасно је да су тренутно у проблемима грађани који дугују 20,7 милијарди динара.
Ово не значи да су сви ови дужници запали у проблеме због разлога на које нису могли да утичу и да спадају под нове мере Народне банке. Такође, колики број грађана не може дугове да отплаћује редовно није познато јер се доцња рачуна само за оне који касне дуже од 60 дана, мада је јасно да постоје и они који некако састављају крај с крајем каснећи. месец, два, три…
Линдо је истакла да у вези са одлуком Комисије за олакшице, као и у случају да давалац кредита не одлучи о захтеву у прописаном року, дужник има право да поднесе притужбу Народној банци Србије, која ће потом испитати да ли се давалац кредита придржавао одредаба одлуке којима се уређује његово поступање по захтеву.