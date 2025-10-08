few clouds
УПРАВНИ ОДБОР ОДЛУЧИО Светислав Гонцић селектор 71. Стеријиног позорја

08.10.2025. 14:02 14:05
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Танјуг
Фото: screenshot/ TV Happy

БЕОГРАД: Управни одбор Стеријиног позорја именовао је данас на седници глумца Светислава Гонцића за селектора 71. Стеријиног позорја, саопштили су данас организатори тог фестивала.

Гонцић је рођен 5. маја у Кладову. 

Основну школу "Бановић Страхиња" и Пету београдску гимназију завршио у Београду. Дипломирао глуму на Факултету драмских уметности у Београду у класи проф. Миње Дедића 1982. године. 

Остварио је улоге у бројним представама, међу којима су "Пропаст царства српског", "Живот и прикљученија војника Ивана Чонкина" и "Тотови", позоришта "Атеље 212".

Ту су и бројне улоге у Београдском драмском позоришту, а "Бубњеви у ноћи" и "Дипломац" само су неке од њих. 

Остварио улоге у преко 80 филмова и телевизијских серија као што су "Живети као сав нормалан свет", "Шећерна водица", "Лагер Ниш", "Октоберфест" и бројне друге, наводи се, између осталог, у саопштењу Стеријиног позорја.

Култура Сцена
