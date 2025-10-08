УПРАВНИ ОДБОР ОДЛУЧИО Светислав Гонцић селектор 71. Стеријиног позорја
БЕОГРАД: Управни одбор Стеријиног позорја именовао је данас на седници глумца Светислава Гонцића за селектора 71. Стеријиног позорја, саопштили су данас организатори тог фестивала.
Гонцић је рођен 5. маја у Кладову.
Основну школу "Бановић Страхиња" и Пету београдску гимназију завршио у Београду. Дипломирао глуму на Факултету драмских уметности у Београду у класи проф. Миње Дедића 1982. године.
Остварио је улоге у бројним представама, међу којима су "Пропаст царства српског", "Живот и прикљученија војника Ивана Чонкина" и "Тотови", позоришта "Атеље 212".
Ту су и бројне улоге у Београдском драмском позоришту, а "Бубњеви у ноћи" и "Дипломац" само су неке од њих.
Остварио улоге у преко 80 филмова и телевизијских серија као што су "Живети као сав нормалан свет", "Шећерна водица", "Лагер Ниш", "Октоберфест" и бројне друге, наводи се, између осталог, у саопштењу Стеријиног позорја.