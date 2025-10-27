broken clouds
БАЛЕТ СНП-а КРЕЋЕ НА НОВУ ТУРНЕЈУ „Добре вибрације” у три италијанска града

27.10.2025. 10:31 10:33
Пише:
Наташа Пејчић
Извор:
Дневник
Фото: М. Ердељи

Након недавних гостовања на фестивалима у Сарајеву, и „Висави“ у Горици,  Балет Српског народног позоришта креће на нову турнеју, по Италији, с представом „Добре вибрације“.

Овај  кореографски диптих, са којим је новосадски ансамбл свечано отворио сезону, обележавајући уједно и свој јубилеј - 75 година уметничког стваралаштва, биће изведен на сценама у Трсту, Басану дел Грапи, и Болоњи. Сегменти ове представе су “Игра сенки” и “Болеро”, у кореографији  Јакопа Годанија и Маше Колар. 

- Позив за гостовање у Театру „Контрада“ у Трсту део је сарадње између Владе АП Војводине и италијанског Региона Фриули. Тако се “Добре вибрације” Балета Српског народног позоришта изводе уз подршку Владе АП Војводине, Савеза Срба у Италији, градова Трст и Нови Сад, и то 28. октобра. Турнеја се наставља гостовањем у Театру Ремондини у Басану дел Грапи, важном културном центру Региона Венето, чији фестивал већ дуги низ година тесно сарађује са Београдским фестивалом игре.

Новосадски балет у овом граду на Бренти наступа 30. октобра. Последње извођење “Добрих вибрација” када је ова турнеја у питању, планирано је у легендарном Театру Дузе, и то 31. октобра у оквиру сезоне уметничке игре у главном граду Региона Емилије Ромање – наводе у Балету СНП-а, додајући да је новембар време када се у Болоњи одржава, између осталог, трећа едиција Међународног балетског такмичења на чијем је челу Аја Јунг, директорка балета СНП-а.

Медији у Италији, како се даље напомиње, најављују долазак Балета СНП-а као “ансамбла који континуирано траје већ 75 година, а сада почиње да бележи своје прве наступе на италијанским и европским сценама”. Пажњу критике привлачи „Игра сенки“, један од сегмената представе „Добре вибрације“, италијанског кореографа Јакопа Годанија, али и неколико италијанских играча који су део новосадског ансамбла.   

За савремене продукције познатих европских кореографа, које су у претходних неколико месеци постале део репертоара, Балет СНП-а истиче да „доживљавају своју потврду управо кроз бројне позиве за гостовања и пријем публике у иностранству“. 

- Са неколико кореографа светске репутације, Ициком Галилијем, Енриком Морелијем, Јакопом Годанијем и Машом Колар, стигло је право освежење за нашу укупну сцену, уз могућност да се представимо публици у земљи и региону и потврдимо историју тако што храбро корачамо ка будућности. Захвални смо Покрајинској влади на разумевању и могућности да паралелно негујемо важну балетску традицију и креирамо савремени репертоар, као и да отворимо врата за сјајне играче и педагоге – објашњава Аја Јунг.

