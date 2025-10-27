ТРАДИЦИЈА ДУГА 178 ГОДИНА Обележен Дан Галерије Матице српске
Галерија Матице српске обележила је свој дан, односно датум када је пре 178 година донета одлука о оснивању Музеума Матице српске, пригодном седницом која је била посвећена пројекту који је обележио протеклу годину – отварању нове сталне поставке „РеВИЗИЈА колекције ГМС“.
Била је то прилика и да се ова кућа уметности похвали великим струковним признањем за иновативност пројекта нове сталне поставке: специјалном наградом „Луиђи Микелети” коју додељује Европска музејска академија. Удружење европских музејских стручњака, које трага за примерима изузетности међу европским музејима, препознало је, наиме, нешто ново другачије и посебно у раду ГМС:
„Убедљив је иновативни приступ: полазећи од идеје да су музеји намењени публици коју чине појединци и различите групе, створена је модуларна и флуидна структура у сталној поставци, што значи да не постоји један свеобухватни и линеарни приступ целој збирци, већ комбинација мањих целина, које нуде различита искуства за све старосне групе посетилаца, како за домаће, тако и за стране посетиоце”, навеле су судије које су оцењивале ГМС.
У ОКВИРУ свечане седнице премијерно је и приказан филма о поставци „РеВИЗИЈА колекције ГМС”, а на крају су уручене и захвалнице институцијама и појединцима који су помогли рад Галерије, међу којима је и „Дневник”.