ОКРЕНУЛИ СМО ИГРИЦУ?! У свету први пут више гојазне, него неухрањене деце! БРЗА И НЕЗДРАВА ХРАНА КРИВАЦ ЗА ПОРАЖАВАЈУЋЕ РЕЗУЛТАТЕ
Једно од десеторо деце широм света је гојазно, а први пут до сада на глобалном нивоу има више гојазних него потхрањених малишана, саопштила је агенција Уједињених нација у новом извештају.
Удео школске деце и тинејџера који су потхрањени пао је од почетка века са 13 на 9,2 одсто, док је стопа гојазности порасла са три на 9,4 одсто, према подацима УНИЦЕФ-а, Фонда Уједињених нација за децу.
Једини региони где деца и даље чешће буду потхрањена него гојазна су подсахарска Африка и Јужна Азија, пише Euronews.
То значи да ће 2025. године око 188 милиона деце узраста од пет до 19 година бити гојазно, што их излаже ризику од озбиљних здравствених компликација, упозорава извештај. С друге стране, процене показују да је око 184 милиона деце потхрањено.
У западној Европи, процењује се да је око 25 одсто школске деце и тинејџера гојазно, што је приближно исти ниво као и пре две деценије, показује извештај.
УНИЦЕФ наводи да су ултра-прерађене намирнице главни кривац за растућу стопу дечје гојазности широм света. Храна попут чипса, заслађених житарица за доручак и замрзнутих пица – обично садржи много шећера, рафинисаног скроба, соли, нездравих масти, као и вештачких боја и арома.
Оне се доводе у везу са гојазношћу, високим притиском, болестима срца и превременом смрћу.
У неколико земаља, ултра-прерађена храна чини више од половине дневног уноса калорија код деце, а неке државе су већ предузеле мере да ограниче њихово оглашавање и учине их мање привлачним најмлађима.
У УНИЦЕФ-овом извештају наводи се и глобално истраживање међу 64.000 младих спроведено прошле године, које показује да је 75 одсто испитаника недавно видело рекламе за заслађена пића, грицкалице и брзу храну, а 60 одсто њих рекло је да су их те рекламе подстакле да пожеле да једу такве нездраве производе.
"Ултра-прерађена храна све више потискује воће, поврће и протеине у периоду када исхрана има кључну улогу у расту, когнитивном развоју и менталном здрављу деце", упозорила је Расел.
Доминација такве хране створила је слику два екстрема, наводи се у извештају.
У земљама са нижим приходима, многа мала деца су толико потхрањена да пате од мршавости и заостајања у расту, што може имати неповратне последице за њихов развој, а истовремено, милиони старије деце и тинејџера имају проблем са вишком килограма или гојазношћу и притом недостатком кључних нутријената.
"У многим државама суочавамо се с двоструким теретом неадекватне исхране - истовременим постојањем заостајања у расту и гојазности", навела је у саопштењу Кетрин Расел, извршна директорка УНИЦЕФ-а.
Агенција је позвала владе да предузму кораке за унапређење дечје исхране, укључујући ограничавање рекламирања брзе хране и обавезно декларисање производа, забрану продаје брзе хране у школама, као и социјалне програме који би породицама са нижим приходима олакшали куповину здраве хране.
(Euronews.rs)