(ВИДЕО, ФОТО) БРОЈ МРТВИХ НА ФИЛИПИНИМА СВЕ ВЕЋИ Земљотрес рушио зграде, председник позвао људе на опрез
Број жртава у земљотресу магнитуде 6,9 степени Рихтерове скале који је погодио централне Филипине порастао је на 60, рекао је данас званичник цивилне заштите.
Он је на конференцији за новинаре напоменуо да број жртава остаје "променљив" јер стижу нови извештаји од служби за ванредне ситуације, преноси Ројтерс.
Стотине накнадних потреса погодило је град Себу од земљотреса који се догодио прошле ноћи.
Најмање 225 таквих потреса забележено је до 09.19 часова данас по локалном времену, према подацима Филипинског института за вулканологију и сеизмологију.
Председник Филипина позвао људе на опрез
Председник Филипина Фердинанд Маркос Млађи издао је саопштење у којем позива људе да остану на опрезу и сарађују са локалним властима.
Маркос је рекао да власти раде на обнављању електро мреже и да се додатно особље распоређују у локалне болнице.
Раније је саопштено да је најмање 20 људи погинуло у земљотресу јачине 6,9 степени Рихтерове скале који је погодио Филипине, пренео је CNN.