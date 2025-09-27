ЗЕМЉОТРЕС ПОГОДИО КИНУ! СНАЖАН ПОТРЕС РУШИО КУЋЕ Евакуисано више од 8.000 људи, има повређених
Земљотрес јачине 5,6 степени по Рихтеру погодио је северозападну провинцију Гансу у суботу ујутру, изазвав оштећења на стамбеним објектима и путевима, пренели су државни медији. Срећом, нема извештаја о жртвама, али је евакуисано на хиљаде становника.
Потрес се догодио у 5:49 ујутру у округу Лонгси, на дубини од само 10 километара. Епицентар је био удаљен око 140 километара југоисточно од провинцијског центра Ланџоуа, према подацима кинеског центра за земљотресе. Овај релативно плитки земљотрес довео је до брзог ширења таласа, што је појачало штету.
У округу Лонгси и суседном Џангсијану, 17 кућа је потпуно срушено, а преко 3.500 стамбених објеката претрпело је оштећења. Већина захваћених зграда била је старија, од блата и цигле, што је учинило их рањивим на потресе. Као превентивна мера, евакуисано је око 7.800 становника, а тимови за хитне интервенције су одмах кренули у акцију.
Видеа објављени на друштвеним мрежама показују спасиоце како ручно уклањају рушевине лопатама, очистивши завале од цигала и камена. Делови локалних путева били су привремено блокиран путељем и другим материјалима, али је саобраћај брзо нормализован, наводи агенција Синхуа. Власти су активирале планове за хитне случајеве, обезбедивши привремено склониште и помоћ угроженима.
Овај земљотрес је подсетник на сеизмичку активност у региону Гансуа, који је познат по честих потреса. Стручњаци очекују могуће афтершокове, па се становништву саветује опрез. Државни медији истичу да се ситуација стабилизује, а обнове ће бити приоритет у наредним данима.
Дневник, Курир