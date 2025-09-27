СТРАДАЈУ ЦИВИЛИ У ГАЗИ Најмање 32 погинуло у израелским нападима
27.09.2025. 11:06 11:09
ГАЗА: Најмање 32 особе погинуле су у израелским нападима широм Газе током ноћи, саопштили су здравствени званичници.
У централној и северној Гази, међу погинулима је девет чланова исте породице у избегличком кампу Нусеират, пренела је болница Ал-Авда.
У насељу Туфа у Гази погинуло је најмање 11 особа, углавном жена и деце, док је у кампу Шати погинуло још четири цивила, наводе болнице Ал-Ахли и Шифа, пренео је АП.
Напади су уследили неколико сати након што је израелски премијер Бењамин Нетањаху на Генералној скупштини УН у Њујорку рекао да Израел "мора да заврши посао" против Хамаса.