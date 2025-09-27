broken clouds
УЖАС КОД ДЕСПОТОВЦА У селу пронађена беживотна тела две особе, сумња се на убиство ПОТРАГА ЗА УНУКОМ

27.09.2025. 11:13 11:32
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
Коментари (0)
Фото: Dnevnik.rs

ДЕСПОТОВАЦ: Беживотна тела две особе пронађена су јутрос око четири сата у кући у селу Богава код Деспотовца, сазнаје Танјуг.

Полиција је затекла беживотна тела мушкарца и жене. 

Тела су пронађена у једној кући у селу Богава, а сумња се да је у питању двоструко убиство.

Полиција и јавни тужилац Вишег јавног тужилаштва су на лицу места и у току је увиђај.

Како сазнаје Танјуг, извршилац кривичног дела је непознат и за њим се трага.

Дело је откривено тако што су рођаци након што им се брачни пар није јављао на телефонске позиве, дошли у Богаву, а потом и позвали полицију. 

Како Танјуг сазнаје, сумња се да је извршилац унук брачног пара.

