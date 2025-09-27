broken clouds
17°C
27.09.2025.
Нови Сад
eur
117.2058
usd
100.3388
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ТРИ СМРСКАНА ВОЗИЛА, ЈЕДНО ИЗЛЕТЕЛО СА ПУТА: Тешка несреће код Ужица, на лицу места настрадао мушкарац

27.09.2025. 10:32 10:36
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/РИНА
Коментари (0)
РИНА
Фото: РИНА

УЖИЦЕ: Током јутањих сати на магистралном путу Ужице – Севојно дошло је до тешке саобраћајне несреће када су се сударила три возила, једно лице је настрадало а једно повређено.

- У судару су учествовали фиат, ауди и опел. Насред коловоза су остала смрскана возила, једно је слетело са магистрале. Слика је застрашујућа, каже један од очевидаца за РИНУ.

Повређени мушкарац је возилом Хитне помоћи превезен у ужичку болницу.

Током трајања увиђаја саобраћај на овој деоници био је обустављен.

РИНА

саобраћајна несрећа
Извор:
Дневник/РИНА
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај