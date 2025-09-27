ТРИ СМРСКАНА ВОЗИЛА, ЈЕДНО ИЗЛЕТЕЛО СА ПУТА: Тешка несреће код Ужица, на лицу места настрадао мушкарац
УЖИЦЕ: Током јутањих сати на магистралном путу Ужице – Севојно дошло је до тешке саобраћајне несреће када су се сударила три возила, једно лице је настрадало а једно повређено.
- У судару су учествовали фиат, ауди и опел. Насред коловоза су остала смрскана возила, једно је слетело са магистрале. Слика је застрашујућа, каже један од очевидаца за РИНУ.
Повређени мушкарац је возилом Хитне помоћи превезен у ужичку болницу.
Током трајања увиђаја саобраћај на овој деоници био је обустављен.
