ХИТНО РЕАГОВАО РХМЗ, СТИЖЕ ОЛУЈНА КОШАВА! Киша, ветар и ново погоршање временских услова ПОПАЛИЛИ АЛАРМЕ

27.09.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
Дневник
Фото: Дневник

У наредна два сата на подручју Поморавлја, Подунавлја и јужног Баната, као и на истоку и југоистоку Србије понегде се очекује слаба киша, јавља Републички хидрометеоролошки завод Србије (РХМЗ), док је најављено и какво време нас очекује наредних дана.

Данас ће, како стоји у прогнози, бити променљиво време, у кошавском подручју и даље ветровито, а краткотрајна киша или локални пљусак местимично се очекују на југоистоку, југу и југозападу Србије, као и понегде у Подрињу.

Ветар слаб до умерен југоисточни, у кошавском подручју умерен и јак, а на југу Баната и у доњем Подунавлју повремено и олујне јачине. Највиша дневна температура од 18 до 22 степена.

Познато када се очекује престанак кошаве

Наредних дана ће, пише даље РХМЗ, бити свеже, у већини места са највишом дневном температуром од 16 до 20 степена.

У другој половини следеће седмице и још мало хладније. Од недеље ће кошава ослабити, а ветар ће бити у скретању на северозападни.

Током дана променљиво, а киша се очекује углавном у брдско-планинским пределима, а у понеделјак понегде и на северу земље.

Метео
Извор:
Телеграф
Пише:
Дневник
