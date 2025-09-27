”ВЕРОВАО ЈЕ ДА ПУТИН ЈЕДНОСТАВНО БЛЕФИРА” Камала Харис: Убедила сам Зеленског у неизбежност сукоба са Русијом
ВАШИНГТОН: Бивша потпредседница САД Камала Харис открила је у својим мемоарима "107 дана" да је имала искрен разговор са украјинским председником Володимиром Зеленским на Минхенској безбедносној конференцији у фебруару 2022. године и да га је управо она убедила у неизбежност сукоба са Русијом.
Харис се сећа разговора као "изузетно тешког".
"Имала сам задатак да убедим Зеленског у неизбежни сукоб, нешто што он није желео да чује", додала је.
Она је навела да је украјинском председнику представила америчке обавештајне податке који су се разликовали од оних које је Кијев прикупио.
"Зеленски је и даље веровао да Путин једноставно блефира...Мој посао је био да га суочим са суровим реалношћу", написала је бивша потпредседница САД, преноси РБК Украјина.
У мемоарима пише да је у једном тренутку Зеленски коначно питао Харис шта мисли да би требало да уради.
Саветовала му је да "спреми своје људе".
Харис је открила да је свој последњи, седми, састанак са украјинским председником одржала крајем септембра 2024. године, 40 дана пре избора. До тада, тврди она, развили су "пријатељство пуно поверења".
Зеленског је упоредила са перачем прозора у Светском трговинском центру који је, заробљен у лифту са другим радницима током напада 11. септембра, користио оштру ивицу своје шпатуле да пробије зид и спасе све унутра.
"Мало нас зна шта ћемо постати у временима кризе док не будемо тестирани", закључила је Харис.
Мемоари бивше потпредседнице САД објављени су 23. септембра у издавачкој кући Сајмон и Шустер. Књига описује њену председничку кампању 2024. године, која је трајала нешто више од три месеца након што је тадашњи председник Џозеф Бајден повукао своју кандидатуру.
Харис сматра да је једна од највећих грешака била то што је Бајденов ужи круг дозволио да сам одлучи да ли ће се кандидовати за други мандат, упркос његовим годинама.
Харис такође тврди да јој је Бела кућа намерно додељивала тешке задатке, да је није подржала и да није истакла њена достигнућа током обављања потпредседничке функције.