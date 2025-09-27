ПОТРЕБНО ЈОШ ВРЕМЕНА ДА СЕ СВЕ САГЛЕДА И АНАЛИЗИРА Кривичари предложили да се продужи јавна расправа о изменама КЗ и ЗКП
ЗЛАТИБОР: Судије, јавни тужиоци, адвокати и професори права предложили су, на крају саветовања на Златибору, да се продужи рок за јавну расправу о нацртима измена и допуна два кључна закона - Кривичног законика (КЗ) и Законика о кривичном поступку (ЗКП).
Више од 450 стручњака из судова, тужилаштава и адвокатуре, заједно са представницима правне науке, сложили су се у томе да је рок за јавну расправу од само 20 дана изузетно кратак и да је потребно још времена да се сагледају и анализирају све предложене измене и допуне.
Министарство правде је већ примило више од две стотине примедби и сугестија на нова законска решења, а рок за јавну расправу одређен је до 1. октобра. Међутим, уколико би Министарство уважило предлог учесника саветовања Српског удружења за кривичногравну теорију и праксу, време за јавну расправу било би продужено и током октобра.
- У циљу побољшања предложених нацрта закона о изменама и допунама Кривичног законика и Законика о кривичном поступку, учесници саветовања су става да би требало продужити рок за јавну расправу о предложеним нацртима ова два законска текста - саопштио је Алекса Шкундрић са Правног факултета Универзитета у Београду, износећи закључке у име свих учесника саветовања кривичара на Златибору.
Осим тога, у изради предлога измена и допуна ова два законска текста, требало би узети у обзир ставове и предлоге изнете у рефератима и дискусији која је вођена на овом саветовању.
Шкундрић је такође изнео став учесника да после усвајања предложених измена Законика о кривичном поступку треба приступити раду на изради потпуно новог ЗКП-а.
Кривичари су подржали предузете активности Министарства правде на доношењу новог Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и заштити малолетних лица у кривичном поступку. Изразили су очекивање да норме овог закона буду у складу са доступним међународним правним стандардима у овој области, као и у науци и пракси.
Предложили су Министарству правде да у наредном периоду приступи изради измена и допуна Закона о прекршаја, ради усклађивање са другим прописима и међународним стандардима.
Традиционално саветовање кривичара одржано је ове године 64. пут, у сарадњи са Министарсрвом правде, Институтом за криминолошка и социолошка истраживања, Правосудном академијом, Мисијом ОЕБС-а у Србијии издавачком кућом "Интермекс", која је штампала зборник стручних радова. Саветовању су присуствовали и гости из Републике Српске, Северне Македоније и Црне Горе.
