scattered clouds
20°C
27.09.2025.
Нови Сад
eur
117.2058
usd
100.3388
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПОТРЕБНО ЈОШ ВРЕМЕНА ДА СЕ СВЕ САГЛЕДА И АНАЛИЗИРА Кривичари предложили да се продужи јавна расправа о изменама КЗ и ЗКП

27.09.2025. 15:30 15:32
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
В. Савић
Фото: В. Савић

ЗЛАТИБОР: Судије, јавни тужиоци, адвокати и професори права предложили су, на крају саветовања на Златибору, да се продужи рок за јавну расправу о нацртима измена и допуна два кључна закона - Кривичног законика (КЗ) и Законика о кривичном поступку (ЗКП).

Више од 450 стручњака из судова, тужилаштава и адвокатуре, заједно са представницима правне науке, сложили су се у томе да је рок за јавну расправу од само 20 дана изузетно кратак и да је потребно још времена да се сагледају и анализирају све предложене измене и допуне.

Министарство правде је већ примило више од две стотине примедби и сугестија на нова законска решења, а рок за јавну расправу одређен је до 1. октобра. Међутим, уколико би Министарство уважило предлог учесника саветовања Српског удружења за кривичногравну теорију и праксу, време за јавну расправу било би продужено и током октобра.

- У циљу побољшања предложених нацрта закона о изменама и допунама Кривичног законика и Законика о кривичном поступку, учесници саветовања су става да би требало продужити рок за јавну расправу о предложеним нацртима ова два законска текста - саопштио је Алекса Шкундрић са Правног факултета Универзитета у Београду, износећи закључке у име свих учесника саветовања кривичара на Златибору.

Осим тога, у изради предлога измена и допуна ова два законска текста, требало би узети у обзир ставове и предлоге изнете у рефератима и дискусији која је вођена на овом саветовању.

Шкундрић је такође изнео став учесника да после усвајања предложених измена Законика о кривичном поступку треба приступити раду на изради потпуно новог ЗКП-а.

Кривичари су подржали предузете активности Министарства правде на доношењу новог Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и заштити малолетних лица у кривичном поступку. Изразили су очекивање да норме овог закона буду у складу са доступним међународним правним стандардима у овој области, као и у науци и пракси.

Предложили су Министарству правде да у наредном периоду приступи изради измена и допуна Закона о прекршаја, ради усклађивање са другим прописима и међународним стандардима.

Традиционално саветовање кривичара одржано је ове године 64. пут, у сарадњи са Министарсрвом правде, Институтом за криминолошка и социолошка истраживања, Правосудном академијом, Мисијом ОЕБС-а у Србијии издавачком кућом "Интермекс", која је штампала зборник стручних радова. Саветовању су присуствовали и гости из Републике Српске, Северне Македоније и Црне Горе. 

В. Савић

кривичари
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај