У Тирани билборди са фотографијама бивших вођа тзв. ОВК оптужених за ратне злочине
ТИРАНА: На улицама Тиране постављени су билборди са фотографијама бивших вођа тзв. ОВК Хашима Тачија, Кадрија Весељија, Јакупа Краснићија и Реџепа Сељимија, којима се пред Специјалним судом у Хагу суди по оптужници за ратне злочине и злочине против човечности.
Медији у Албанији објавили су фотографије и снимке билборда, подсећајући да је албански премијер Еди Рама такође више пута јавно изражавао подршку бившим вођама тзв. ОВК који су оптужени за ратне злочине.
Њима ће суђење бити настављено у уторак, 30. септембра, сведочењем новог сведока одбране.
Оптужница их терети за ратне злочине и злочине против човечности почињене у нелегалним притворима тзв. ОВК на КиМ и у Албанији од јануара 1998. до децембра 2000. године.
Суђење је почело је у априлу 2023. године, а тужилаштво је до 16. априла ове године позвало 125 сведока у судницу и извело око 3.000 материјалних доказа.
Тзв. ОВК је током 1998. и 1999. године извршила бројне злочине, убиства и отмице над припадницима војске и полиције тадашње Југославије, Србима и другим неалбанцима, као и Албанцима који нису прихватили да буду њени помагачи или припадници.