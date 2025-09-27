КО БИ ТО ОЧЕКИВАО...
КРАЉЕВСКИ ЗАОКРЕТ Кључну улогу у промени Трампових ставова о Украјини одиграо британски краљ Чарлс III
Британски краљ Чарлс III одиграо је кључну улогу у томе што је амерички председник Доналд Трамп променио став о Украјини и њеној способности да победи Русију, тврди шеф кабинета украјинског председника Андриј Јермак.
У разговору за британски лист Телеграф, Јермак је рекао да су приватни разговори Трампа са краљем током његове недавне државне посете Великој Британији били "веома важни" у промени става америчког председника.
"Желео бих да напоменем да је то била сјајна посета председника Трампа Уједињеном Краљевству и познајем став Његовог величанства, став премијера (Кира) Стармера и људи са којима се председник Трамп састао...било је веома важно", рекао је главни саветник Володимира Зеленског.
Дипломатски извори сугеришу да није случајност што је Трамп променио мишљење тако брзо након разговора са краљем, наводи британски лист.
"Могу да кажем да смо за неко оружје које је веома важно за Украјину, за одбрану и наставак борбе, вероватно први пут чули веома отворен и позитиван став, какав никада раније нисмо имали. Ово је велики напредак", оценио је Јермак.
Верује се да је краљ разговарао о Украјини на приватним састанцима са председником САД током државне посете.
Телеграф пише да је Зеленски искористио свој састанак са Трампом на маргинама Генералне скупштине УН да затражи испоруке ракета Томахавк које би могле да погоде Москву.
Извори су навели да је украјински председник рекао свом америчком колеги да ће високотехнолошки систем наоружања помоћи да се руски председник Владимир Путин доведе за преговарачки сто како би разговарали о мировном споразуму.
Краљ је присталица отпора Украјине руској инвазији. У марту је угостио Зеленског у Сандрингему на чају, неколико дана након тешког сусрета украјинског лидера са Трампом и потпредседником САД Џеј Ди Венсом у Белој кући.
Јермак је посебно истакао посету Џонатана Пауела, британског саветника за националну безбедност, који се састао са војницима на фронту у североисточној Харковској области Украјине пре државне посете.
Дипломатски извори су рекли да је амерички државни секретар Марко Рубио рекао европским колегама да промену тона Трампа о Украјини треба посматрати "што је могуће позитивније".
Рубио је такође навео да је Трамп „заиста љут“ на Путина јер је игнорисао његове покушаје да оконча троипогодишњи рат.
Званичник Беле куће је за Телеграф рекао да би Путин, "ако је паметан, хитно тежио постизању споразума о окончању рата који је нанео значајну штету угледу Русије".