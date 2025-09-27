(ФОТО) ТРАМП ИЗДАО НАРЕЂЕЊЕ ХЕГСЕТУ: „Обезбедите трупе за заштиту Портланда од Антифе“ ОДОБРЕНА УПОТРЕБА СИЛЕ
ВАШИНГТОН: Председник САД Доналд Трамп саопштио је данас да је издао наредбу министру одбране Питу Хегсету да обезбеди трупе за заштиту америчког града Портланда и објеката Америчке служба за имиграцију и царинску контролу (ICE) од покрета Антифа, који је раније означио као терористичку организацију.
"На захтев министарке за националну безбедност, Кристи Ноем, наређујем секретару одбране Питу Хегсету да обезбеди све неопходне трупе за одбрану ратом разореног Портланда и свих наших опкољених објеката ИЦЕ од напада Антифе и других домаћих терориста. Такође одобравам употребу пуне силе ако је потребно", написао је он на својој платформи Truth Social.
Трамп је у понедељак потписао посебну извршну наредбу којом се левичарски антифашистички покрет, познат као Антифа, проглашава "домаћом терористичком организацијом" и запретио да ће истражити и кривично гонити оне који је финансијски подржавају.