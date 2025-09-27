few clouds
ПОВРЕЂЕНА ДВА ТИНЕЈЏЕРА Младиће ножем напала жена у библиотеци МОТИВИ ИНЦИДЕНТА НЕПОЗНАТИ

27.09.2025. 18:10 18:11
Два тинејџера старости 17 година  повређена су данас, од којих један теже, када их је женска особа напала ножем у централној библиотеци у Дизелдорфу, саопштила је полиција.

Тинејџер који је задобио теже повреде пребачен је у болницу, док је његов пријатељ прошао са лакшим повредама и збринут је на лицу места.

Према извештају полиције, инциденту je претходила свађа између жене и тинејџера, преноси Билд.

Полиција је привела жену, након чега је смештена у психијатријску установу на даљу евалуацију.

Истрага о мотиву напада је у току.

 

библиотека напад нож
Вести Свет
