ПОВРЕЂЕНА ДВА ТИНЕЈЏЕРА Младиће ножем напала жена у библиотеци МОТИВИ ИНЦИДЕНТА НЕПОЗНАТИ
27.09.2025. 18:10 18:11
Два тинејџера старости 17 година повређена су данас, од којих један теже, када их је женска особа напала ножем у централној библиотеци у Дизелдорфу, саопштила је полиција.
Тинејџер који је задобио теже повреде пребачен је у болницу, док је његов пријатељ прошао са лакшим повредама и збринут је на лицу места.
Према извештају полиције, инциденту je претходила свађа између жене и тинејџера, преноси Билд.
Полиција је привела жену, након чега је смештена у психијатријску установу на даљу евалуацију.
Истрага о мотиву напада је у току.