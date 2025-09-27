АУТОРИ ВЕЋ НАЈАВИЛИ НОВИ И ВЕЋИ Уништен мурал Чарлију Кирку у Београду (ФОТО)
Мурал недавно убијеном америчком патриоти иоснивачу и лидеру покрета "Турнинг Поинт УСА" Чарлију Кирку, који је био осликан испод моста Газела у Београду, током ноћи је оскрнављен.
Мурал је пребојен црном бојом, а исцртан је и знак радикалног левичарског покрета Антифа.
Центар за друштвену стабилност, који је осликао мурал, навео је да је скнављење мурала дело анархо-бољшевика и радикалних левичара, исте идеологије и покрета који је Кирка коштао живота.
Како је наведено у објави Центра на Инстаграму, виновници овог чина, особе које не поштују ни људски живот, а камоли обичан мурал, комунистичким симболима и знамењем Антифа покрета оставили су свој потпис.
"Ово ће само мотивисати нас из Центра да направимо нови и већи мурал посвећен човеку који се залагао за традиционалне, хришћанске и породичне вредности, уз поштовање слободе говора и свачијег права на супротно мишљење", истиче Центар за друштвену стабилност.
Наводи се такође да Београд убудуће неће бити једино место са оваквим муралом.
Кирк је на муралу био приказан у дресу кошаркашког тима Срба из САД "Illinois White Eagles", у којем су му сви саиграчи били Срби, па је тако потписан на дресу као "Кирковић".
Чарли Кирк је преминуо 10. септембра након што је на њега извршен атентат док је на Универзитету Јута Вели држао говор на отвореном.