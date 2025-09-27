МАЂАРСКА ОПТУЖИЛА ХРВАТСКУ! Сијарто одбрусио Пленковићу: Ти си лажов, хоћеш преко нафте да профитираш од рата у Украјини!
Односи Мађарске и Хрватске додатно су се заоштрили након што је мађарски министар спољних послова Петер Сијарто оптужио Загреб за „ратно профитерство“.
Хрватски државни врх је у петак оштро одбацио оптужбе, а премијер Андреј Пленковић узвратио је назвавши Сијарта „изузетно безобразним“.
Хрватски премијер поручио је да је изјава мађарског министра покушај довођења у заблуду међународне јавности.
- Профитер је Мађарска, а не Хрватска - истакао је Пленковић.
У расправу се укључио и председник Зоран Милановић, који је поручио Мађарима да буду опрезнији и додао: „Никоме не можемо уступити своју обалу.“
Сијарто узвраћа: Пленковић је „лажов“
Нова реакција Будимпеште уследила је већ у суботу ујутро. Сијарто је на Фејсбуку премијера Пленковића отворено назвао лажовом, како је пренео мађарски портал Index.hu.
Он је поново оптужио Хрватску за профитерство, тврдећи да ЈАНАФ „није способан“ да континуирано транспортује количине нафте потребне Мађарској.
- Колико год хрватска влада то негирала, чињеница је да сигурно желе да профитирају од рата у Украјини. Транзитна накнада за пошиљке нафте кроз Хрватску знатно је повећана од почетка рата, а сада желе да онемогуће нашој земљи куповину руске нафте. То би их ставило у монополски положај према нама, чиме би зарадили више новца, на нашу штету - написао је Сијарто
Мађарски министар додао је и да, на основу анализа, Јадрански нафтовод нема капацитет да поуздано снабдева Мађарску и Словачку потребним количинама енергената.
Alo.rs