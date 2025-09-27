СЕЋАМО СЕ СРПСКИХ ЈУНАКА Обележена 107. годишњица пробоја Солунског фронта
СОЛУН: На Српском војничком гробљу Зејтинлик у Солуну у Грчкој данас је обележена 107. годишњица од пробоја Солонског фронта, а државну делегацију је предводила министарка за рад, запошљавање борачка и социјална питања Милица Ђурђевић Стаменковски.
Ђурђевић Стаменковски је поручила да се не можемо клањати сенима наших предака, ако нисмо достојни да одбранимо вредности које су нам оставили.
Како је саопштено из Министарства за рад, ресорна министарка је истакла да српски преци живе јер су у нашим срцима и јер су стварали историју.
Подсетила је да су многи војни тактичари проучавали снагу српске војске али да се то не може објаснити ако не познајете српску душу и вредности на којима смо опстали, наводећи да је српска војска имала само једну визију - слобода и Србија.
"Зато су успели, победили и задивили читав свет. Снага српске војске, наслањала се на једну суштину, а то је Косовски завет и то је Лазарево опредељење: да се увек и по сваку цену боримо за слободу и жртвујемо за отаџбину, без обзира на то каква је сила преко пута нас", истакла је Ђурђевић Стаменковски.
Према њени речима, о херојима Солунског фронта није смело да се пише и говори и српском народу није било дозвољено да се поноси.
"Нисмо пристали ни тада, не пристајемо ни сада. Србија негује културу сећања. Чува своје споменике, хумке, гробља. Поноси се својим херојима и својом историјом и не стиди својих корена", поручила је Ђурђевић Стаменковски.
Како је навела, наши преци никада нису изгубили веру у победу.
"Поносни смо што смо део вас. Поносни смо што смо семе Божије из којег ће увек да проклија вера у српски народ и у Србију", закључила је Ђурђевић Стаменковски.
Министарка Ђурђевић Стаменковски, министар одбране Братислав Гашић, представници Војске Србије, Републике Српске, Грчке, чланови државне делегације Владиног одбора за неговање традиција ослободилачких ратова Србије и бројна удружења грађана су положили венац и на гроб Ђорђа Михаиловића, чувара српског војничког гробља и обишли спомен костурницу.