ПОТРЕСНА ПРИЧА СРБИНА ИЗ ШВЕДСКЕ Једна Српкиња га пријавила због реченице коју је његов синчић изговорио, прошли су ПРАВИ ПАКАО
У Шведској, земљи која важи за једну од најуреднијих и најсигурнијих када је у питању заштита деце, један Србин је доживео ноћну мору која му је променила живот из корена.
Све је почело једном обичном реченицом коју је његов четворогодишњи син изговорио у вртићу – а завршило се покретањем истраге, укључивањем социјалне службе и чак полиције.
„Ово не бих пожелео ни непријатељу“
Отац троје деце, који годинама живи и ради у Шведској, своју тешку причу поделио је у Фејсбук групи „Срби у Шведској“.
„Најмлађи син (4) има бујну машту – често измишља да је видео чудовишта или животиње у вртићу. Нисмо обраћали пажњу на то. Али онда је почео да говори да га васпитачи ударају, а затим и да га ја тучем – што се никада није догодило! Ту је почео наш пакао. Социјална служба и полиција покренуле су истрагу. Месецима живимо под сумњом, без иједног доказа. Ово не бих пожелео ни непријатељу“, испричао је.
Издаја сународнице
Иако је доставио видео-снимке где дете јасно говори да га туку у вртићу, а не код куће, поступак је настављен. Највећи шок уследио је када је сазнао ко их је пријавио.
„Без иједног доказа, само на реч детета, све је покренуто. На крају сам добио слободу, али тек после дугих месеци агоније. Оно што ме је највише погодило јесте да нас је пријавила Српкиња из Јагодине, која нас је добро познавала. Без трунке гриже савести – једноставно јој је било свеједно“, написао је он.
„Почео сам да сумњам у себе“
Отац је признао да је све оставило дубоке последице по њега.
„Месецима сам био у депресији, почео сам да сумњам у себе и да ли сам довољно добар родитељ. На крају је истина победила, али тај осећај неправде и стигматизације не нестаје. Једна реч детета може уништити живот родитеља. Нека моја прича буде упозорење свима“, поручио је.