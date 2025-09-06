НОВА ОПТУЖНИЦА У СЛУЧАЈУ ПОЖАРА У КОЧАНИМА Ко је одговоран за смрт 62 особе?
Поднета још једна оптужница за пожар у дискотеци у Кочанима.
Тим тужилаштва који поступа у предмету у вези са пожаром у дискотеци у Кочанима, у Основном кривичном суду у Скопљу поднео оптужни предлог против још једне особе за учињена тешка дела против опште безбедности. Медији преносе да је оптужен А. Н.
Он се терети да, заједно са више одговорних и службених лица за која је већ поднет оптужни предлог у фази разматрања, као и са другим засад непознатим лицима, није поступио по прописима и техничким правилима мера заштите, чиме је изазвао опасност по живот и здравље људи, као и имовину великог обима.
"Због њихових пропуста током дужег временског периода, као и због конкретних радњи дела оптужених, 16. марта 2025. године у угоститељском објекту у Кочанима изазван је пожар на месту где је било окупљено већи број људи, током наступа музичке групе ДНК, у потпуно небезбедним и опасним условима. То је довело до смрти 62 особе, тешке телесне повреде задобило је 157 особа, а телесне повреде 65 особа", наводи се у оптужници.
"Иако су имали власничку одговорност, нису поступали у складу са чланом 3 Закона о приватном обезбеђењу, нису предузели мере и активности за спречавање и откривање штетних појава и противправних радњи које угрожавају телесни интегритет, достојанство особе и обезбеђену имовину, а такође, у складу са чланом 6 закона, обезбеђење је вршено без писменог уговора са корисником услуге – угоститељским објектом „Клуб Пулс“ и без надзора над радом лица која су обезбеђивала имовину и особе", наводи се у саопштењу тужилаштва.
Како се истиче, кобног дана, троје запослених у агенцији са важећим лиценцама и легитимацијама правног лица, као и један оптужени без лиценце, били су задужени за обезбеђење објекта без претходне безбедносне процене услова објекта, опасности и могућности евакуације, без провере улаза и излаза и њихове исправности, у условима препуне посете.
"Супротно законским обавезама, правно лице није саставило нити доставило План обезбеђења за јавни догађај са већим бројем посетилаца и нису ангажована довољно лица за обезбеђење према условима објекта. Запослени агенције нису проверили идентитет и старост лица при уласку, омогућивши улазак деце млађе од 18 година после поноћи. Такође, нису извршили обавезни преглед ради откривања предмета који могу угрозити живот или оштетити имовину, чиме нису спречили унос и коришћење пиротехничких средстава која су изазвала пожар", додаје се у саопштењу.
"Из доказа прикупљених током истраге произилази да је оптужени имао главну улогу у правном лицу, фактички управљао агенцијом и давао директне инструкције обезбеђивачима ангажованим те критичне вечери. Такође, постоје докази да је после пожара формирао ново правно лице у Струмици, са истом делатношћу - физичко обезбеђење - како би наставио рад формално прикривајући своју улогу у управљању.
Због тога, иако је истрага за ово лице завршена и докази обезбеђени, тужилаштво процењује да још увек постоје ризици за његово потпуно обезбеђење током поступка. Имајући у виду да је Суд по жалби оптуженог већ заменио претходно одређену меру притвора кућним притвором уз додатне забране напуштања пребивалишта, комуникације са одређеним лицима и одузимање путне исправе, тужилаштво је суду доставило предлог за продужетак свих одређених мера и забрана", закључује се.