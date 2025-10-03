УХАПШЕНИ НАВИЈАЧИ РАЊЕНИ У СУКОБУ С ЛУЦИФЕРОМ Одмах спроведени у притвор након болнице
Немања Н. и Дарко Л., учесници пуцњаве у Вишњичкој бањи у којој је убијена жена и рањено више људи, ухапшени су и притворени до 30 дана.
Истрага Вишег јавног тужилаштва у Београду и даље је у току, а полиција спроводи претресе и привођења повезаних навијача.
Немања Н. и Дарко Л., учесници пуцњаве у којој је у једном локалу у Вишњичкој бањи убијена жена а рањено неколико људи, ухапшени су данас и њима је судија за претходни поступак Вишег суда у Београду одредио притвор до 30 дана.
- Притвор им је одређен због опасности да би боравком на слободи могли да утичу на сведоке, понове кривично дело као и због узнемирења јавности - потврђено је за Курир.
Ухапшени навијачи, како сазнајемо, сумњиче се за помагање у тешком убиству.
Подсетимо, после ватреног обрачуна ухапшен је Лазар Маринковић Луцифер, који је у време сукоба био у редовној шетњи јер је боравио у кућном притвору.
- Немања Н. и Дарко Л. рањени су у обрачуну и они су кобног дана покушали да побегну с места злочина али их је полиција зауставила у једном аутомобилу у близини. Пребачени су у Ургентни центар где су им саниране повреде, а данас су ухапшени и одређен им је притвор до 30 дана - каже извор Курира.
Иначе, двојица навијача Партизана према незваничним информацијама, после пребацивања у болницу, одбили су да кажу полицији шта се догодило и ко је на њих пуцао.
Истрагу је одмах покренуло Више јавно тужилаштво у Београду.
Како је Курир ексклузивно објавио, полицији тужилаштво и данас су наставили рад н случају, и у Београду је у току претрес преко 50 објеката и привођење навијача за које се сумња да учествују у кривичним делима.
Према незваничним информацијама Немања Н. и Дарко Л. били су у групи навијача која се сукобил са Луцифером, који је наводно близак Вељку Беливуку. Сумња се да је пуцао Маринковићев брат за којим се трага.