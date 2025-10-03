light rain
ТИНЕЈЏЕР (15) УБОДЕН НОЖЕМ Стравичан напад на Новом Београду! ХИТНО пребачен у болницу

03.10.2025. 20:32 20:34
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
Фото: Shutterstock

Вечерас је дечак (15) убоден ножем на Новом Београду, сазнаје "Телеграф".


Према првим информацијама, напад се догодио испред зграде у Улици Милеве Марић Ајнштајн.

Хитна помоће ће повређеног дечака превести у здравствену установу. Засад није познат степен повреда.
 

Полиција је такође упућена на лице места. 
 

Утврђују се све околности напада као и идентитет нападача, пише Телеграф.
 

