ТИНЕЈЏЕР (15) УБОДЕН НОЖЕМ Стравичан напад на Новом Београду! ХИТНО пребачен у болницу
03.10.2025. 20:32 20:34
Вечерас је дечак (15) убоден ножем на Новом Београду, сазнаје "Телеграф".
Према првим информацијама, напад се догодио испред зграде у Улици Милеве Марић Ајнштајн.
Хитна помоће ће повређеног дечака превести у здравствену установу. Засад није познат степен повреда.
Полиција је такође упућена на лице места.
Утврђују се све околности напада као и идентитет нападача, пише Телеграф.