ВОЗОВИ НА ПРУЗИ БЕОГРАД-БАР НЕ САОБРАЋАЈУ Квар на контактној мрежи обуставио саобраћај
Возови на прузи Београд-Бар не саобраћају од 17 часова јер је, како Танјуг сазнаје у СрбијаВозу, оштећена контактна мрежа на делу пруге Ластра-Словачка.
''Екипе су на терену, тренутно немамо прецизизну информацију шта је оштетило контактну мрежу, да ли је пало дрво или је реч о нечем другом“, наводе из СрбијаВоза.
Саобраћај на путевима у Златиборском округу се цео дан одвијао отежано, али је био проходан, осим периода од 12 до 14 часова због попреченог камиона на Боровој глави (Златибор).
''Велике количине падавина су пале јутрос, а с обзиром колико друго је падао снег, ситуација је под контролом. Осим чишћења снега имамо проблеме због уклањања дрвећа на путевима, екипе ће због тога имати посла сигурно још два дана, али су сви путеви довољно прочишћени да се саобраћај одвија нормално“, казао је за Танјуг Ален Мушановић из „Путева Ужице“.
Он је навео да су сви затечени снегом у октобру и препоручио возачима да у планинске пределе ових дана не крећу без зимских гума.
Јавно предузеће “Ужице развој” обавестило је да уклања оборено дрвеће на коловозу од Кадињаче до насеља Поникве - Пеар.
''Возила јавног превоза саобраћаће само до Кадињаче до успостављања услова за безбедно одвијање саобраћаја. Молимо суграђане да користе алтернативне правце“, наводе из ЈП „Ужице развоја“.
На планинским пределизма Златиборског округа снега има до 30 центиметара.
Снег је током дана провејавао и у пределима нижим од 1000 метара надморске висине, али се није задржавао.