КИША И НЕВРЕМЕ СТИЖУ У ОВЕ КРАЈЕВЕ СРБИЈЕ Ево када стиже ново наоблачење

Дневник
Телеграф.рс/Дневник
У Србији у суботу пре подне облачно са кишом, на планинама са снегом, који ће понегде падати и у нижим пределма на југу.

После подне краткотрајно разведравање, ноћу са северозапада ново јаче наоблачење. Дуваће слаб до умерен северозападни ветар, после подне у скретању на југозападни.

Јутарња температура од 1 на југу до 8 на истоку Србије, максимална дневна од 8 на југу Србије до 16 на северу Војводине.

У Београду у суботу пре подне облачно са кишом. После подне краткотрајно разведравање, током ноћи ново јаче наоблачење. Дуваће слаб до умерен северозападни ветар, после подне у скретању на југозападни. Јутарња температура 7 степени, максимална 13 степени.

 

Telegraf.rs

