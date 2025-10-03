Страдао возач BMW-а, четворо повређено ОГЛАСИО СЕ МУП ПОВОДОМ СТРАВИЧНОГ УДЕСА У МЛАДЕНОВЦУ
03.10.2025. 23:40 23:50
Вечерас око 20.55 часова, у Рајковцу, Улица Светолика Ранковића, општина Младеновац, догодила се саобраћајна незгода у којој су учествовала два аутомобила и аутобус, и у којој је једна особа смртно страдала, док су четири особе повређене, наводе у МУП-у .
Како се додаје, у овој саобраћајној незгоди сударили су се „BMW“ и аутобус на линији 491, и „ситроен“.
На путу до здравствене установе преминуо је возач „BMW“, док су лакше повређени возачи друга два возила, као и путник из аутобуса и „ситроена“, који су превезени у Ургентни центар.
Увиђај је у току, а саобраћај се одвија наизменично.