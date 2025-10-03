light rain
Нови Сад
Страдао возач BMW-а, четворо повређено ОГЛАСИО СЕ МУП ПОВОДОМ СТРАВИЧНОГ УДЕСА У МЛАДЕНОВЦУ

03.10.2025. 23:40
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: MUP

Вечерас око 20.55 часова, у Рајковцу, Улица Светолика Ранковића, општина Младеновац, догодила се саобраћајна незгода у којој су учествовала два аутомобила и аутобус, и у којој је једна особа смртно страдала, док су четири особе повређене, наводе у МУП-у .

Како се додаје,  у овој саобраћајној незгоди сударили су се „BMW“ и аутобус на линији 491, и „ситроен“.

На путу до здравствене установе преминуо је возач „BMW“, док су лакше повређени возачи друга два возила, као и путник из аутобуса и „ситроена“, који су превезени у Ургентни центар.

Увиђај је у току, а саобраћај се одвија наизменично.

 

