СВЕ О ТЕТАНУСУ ОД КОЈЕГ ЈЕ ОБОЛЕЛО ДЕТЕ (7) У БЕОГРАДУ Ово су симптоми, а како болест напредује могу се јавити нови
Детету (7) из Београда дијагностикован је тетанус, а ево шта је карактеристично за ову опасну акутну болест.
Седмогодишњем детету из Београда дијагностикован је тетанус, тешко акутно обољење, услег чега је хоспитализовано на Институту за мајку и дете "Др Вукан Чупић", а према првим сазнањима, оно није вакцинисано против дифтерије, тетануса и великог кашља (ДТаП). Према незваничним информацијама, дете је било лошег општег стања, али је захваљујући напорима лекара сада у стабилном стању, објавио је Блиц.
Шта је тетанус
Тетанус је озбиљна болест нервног система коју изазива бактерија која производи токсине. Болест изазива контракције мишића, посебно вилице и врата. Тешке компликације тетануса могу бити опасне по живот. Не постоји лек за тетанус. Лечење се фокусира на управљање симптомима и компликацијама док се ефекти тетанус токсина не повуку, пише на сајту "Мејо" клинике mayoclinic.org.
Због широке употребе вакцина, случајеви тетануса су ретки, али болест и даље представља претњу људима који нису ажурно вакцинисани.
Симптоми
Просечно време од инфекције до појаве симптома односно период инкубације је 10 дана. Период инкубације може да се траје између три и 21 дан.
Најчешћи тип тетануса назива се генерализовани тетанус. Симптоми се јављају постепено, а затим се прогресивно погоршавају током две недеље. Обично почињу од вилице и напредују надоле по телу.
Знаци и симптоми генерализованог тетануса укључују:
Болне грчеве мишића и укочене, непокретне мишиће у вилици
Напетост мишића око усана, понекад изазивајући упоран и невољан осмех
Болне грчеве и укоченост у мишићима врата
Отежано гутање
Укочене трбушне мишиће
Напредовање тетануса доводи до поновљених болних грчева сличних нападима који трају неколико минута (генерализовани грчеви). Обично се врат и леђа савијају, ноге постају укочене, руке се привлаче уз тело, а песнице су стиснуте. Укоченост мишића у врату и трбуху може изазвати отежано дисање.
Ове јаке грчеве могу изазвати мањи догађаји који стимулишу чула - гласан звук, физички додир, промаја или светлост.
Како болест напредује, други знаци и симптоми могу укључивати:
Висок крвни притисак
Низак крвни притисак
Убрзан рад срца
Грозницу
Екстремно знојење
Локални тетанус
Овај облик тетануса доводи до грчења мишића у близини места ране. Иако је обично мање тежак облик болести, може прерасти у генерализовани тетанус.
Цефалични тетанус
Овај ретки облик тетануса настаје услед повреде главе. Доводи до слабљења мишића лица и грчења виличних мишића. Такође може прерасти у генерализовани тетанус.
Када посетити лекара
Тетанус је болест опасна по живот. Услед било каких симптома тетануса, потребно је одмах потражити медицинску помоћ.
Уколико дете или одрасла особа има неку мању, чисту рану — и примила је вакцину против тетануса у последњих 10 година — о рани се може бринути код куће.
Међутим, медицинска помоћ је потребна у следећим случајевима:
Дете или одрасла особа није примила вакцину против тетануса у последњих 10 година.
Није сигурна да ли је и када примила вакцину.
Има убодну рану, страни предмет у рани, ујед животиње или дубоку посекотину.
Рана је контаминирана прљавштином, земљом, фекалијама, рђом или пљувачком — или постоји било каква сумњу у то да ли је рана добро очишћена након таквог излагања (прљавштини, рђи...). Контаминиране ране захтевају појачивач вакцине ако је прошло пет или више година од последње вакцине против тетануса.