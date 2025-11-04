Урнебесни кулинарски неуспех! ШТА СЕ ДЕШАВА АКО ЗЛОСТАВЉАТЕ РОБОТА? „Ето зашто ће АИ покушати да збрише човечанство за седам година”
Роботи су можда на путу да замене људе у фабрикама и складиштима, али кувари не морају да брину да ће ускоро изгубити посао.
У виралном снимку, који је прикупио преко 6,3 милиона прегледа, хуманоидни робот покушава да спреми вок (пржено јело) за свог власника, са катастрофалним резултатима.
Снимак приказује јутјубера Кодија Детвилера, познатог под именом WhistlinDiesel, како свој ручак препушта несигурним рукама робота Unitree G1.
Бот вредан 80.000 долара (60.940 фунти) одмах губи контролу над тигањем, баца храну на под и клиза се у том хаосу. Робот се на крају срушио на под као згужвана гомила, пише Дејли мејл.
Компанија Unitree тврди да њихов робот може да „симулира људске руке како би постигао прецизно руковање објектима”.
Међутим, урнебесни тест господина Детвилера сугерише да робот можда није довољно спретан да би му се поверио рад у кухињи.
На друштвеним мрежама, љубитељи технологије преплавили су коментаре својим реакцијама, а један корисник је ово назвао „врхунцем комедије”.
Снимак очајних кулинарских покушаја робота Unitree G1 потиче из видеа под називом „Шта се дешава ако злостављате робота?”.
У том снимку, Детвилер користи даљински управљач робота како би га натерао да се закуцава у зидове, врата, прозоре, да би га на крају ударио својим камионетом.
Међутим, робот је такође стављен на муке и у неколико практичнијих задатака.
„Ако успеш да спремиш јело, ја идем унутра да играм Fortnite, у реду?”, даје он инструкције роботу након што му је траком залепио руку за тигањ.
Али тест се убрзо претвара у хаос, док се и Детвилер и робот клизају и проклизавају по гомили просуте хране.
На Јутјубу је један коментатор написао: „Када се клизао, никада се у животу нисам тако јако смејао, мислио сам да ћу престати да дишем.”
„Ово је најискренији, најсвеобухватнији и најреалистичнији демо овог робота доступан на Јутјубу”, нашалио се други.
Док је један коментатор додао: „Робот који се клиза по храни је био врхунац комедије”.
Међутим, нису сви сматрали да је подвргавање робота овако деструктивном тестирању била добра идеја.
Један коментатор је написао: „Брате, убиће те роботи за 20 година”.
Други се надовезао: „Ето зашто ће вештачка интелигенција покушати да збрише човечанство за седам година”, док је трећи написао: „Негде у будућности постоји потпуно свестан АИ робот који ће наићи на овај видео и покренути Skynet.”
Међутим, у стварности, није изненађујуће што се Unitree G1 лоше показао у кухињи.
Овај хуманоидни робот је тежак 35 килограма, висок 1,32 метра и може да се похвали са 23 степена слободе у зглобовима, што му даје већу покретљивост од просечног човека.
Иза његовог безизражајног лица, робот крије напредни систем перцепције који укључује 3D LiDAR сензор и камеру за перцепцију дубине (depth-sensing camera).
Иако га ово чини једним од најнапреднијих комерцијално доступних хуманоидних робота, он мора бити посебно програмиран да би извршио било који задатак.
Тек извађен из кутије, као што је случај у овом снимку, Unitree G1 је способан тек за мало више од ходања и махања. То значи да ће ови роботи вероватно изазвати хаос када се без надзора пусте у кухињско окружење.
Али ово није први пут да су хуманоидни роботи компаније Unitree постали вирални због свог бизарног понашања.
Прошле године, ова кинеска роботичка фирма одлучила је да покаже своју технологију организовањем првог светског боксерског турнира хуманоидних робота.
У бизарном снимку, два робота у природној величини, који носе рукавице и заштитне кациге, боре се један против другог у рингу док их људски судија посматра.
Иако су роботи успевали да задају неке ударце ногама и рукама, често су имали проблема да погоде мету и одрже се на ногама.