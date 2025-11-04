clear sky
13°C
04.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2312
usd
101.6221
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ИНДИЈСКИ ХОРОСКОП ЗА НОВЕМБАР Враћа се љубав, некима се отварају старе ране, а Сатурн доноси олакшање ОВИМ ЗНАЦИМА СТИЖЕ НОВАЦ

04.11.2025. 10:12 10:45
Пише:
Дневник
Извор:
К1инфо
Коментари (0)
индијкси
Фото: Илустрација/ Canva

Новембар 2025. у индијској астрологији изгледа као филм пун емоција, старих рана, дубоких разговора и изненадне катарзе пред крај месеца.

Венера, Јупитер, Меркур и Сатурн воде главну астролошку представу, стварајући снажну енергију трансформације и личног раста.

Ово је месец у којем је најважније — не паничити. Иако живот може да вас провоцира, ово је период духовне детоксикације. Универзум руши оно што је слабо да би ојачао оно што је истинито.

Венера у Ваги – повратак лепоти и љубави

Венера улази у Вагу и враћа топлину, радост и романсу. Након периода хладноће у емоцијама, враћа се хармонија. Ово је идеалан тренутак за нову љубав, али и за обнову лепоте и женствене енергије. Не јурите љубав – постаните извор љубави.

Пун Месец у Овну – време акције

5. новембар доноси пун Месец у ватреном Бику Енергија тражи храбре потезе, промене посла, прекиде, нове почетке. Делујте са смирењем, а не импулсом – свести припада победа.

Ретроградни Меркур у Шкорпији – повратак у прошлост

Од 9. до 29. новембра ретроградни Меркур у Шкорпији отвара старе ране, враћа неизговорене речи и потиснуте емоције. Ово није време логике, већ дубоког унутрашњег процеса. Прихватите – не анализирајте.

хороскоп
Фото: Илустрација/ Canva

Јупитер ретроградан – лекција великодушности

Од 11. новембра Јупитер тестира ширину срца. Није време за очекивања, већ за давање. Највећи благослов долази када ми постанемо туђи благослов.

Сунце и Марс у Шкорпији – рађање моћи

Друга половина месеца доноси унутрашњу снагу, храброст и моћну страст која трансформише. Где се воља споји са свесношћу — рађа се снага за нови живот.

Млад Месец у Шкорпији – нови идентитет

20. новембра одбацујемо старе маске и бирамо ко желимо да постанемо. Пишите жеље — али као одлуку о томе у кога растете, а не као листу жеља.

♈ОВАН

Овај месец вас гура да се суочите са собом без филтера. Могу да се јаве стари страхови и жеља да све решавате брзо. Али сада није тренутак да јуришете. Одбаците старе амбиције које вас умарају, и уместо тога направите простор за нове приоритете. Ако дуго размишљате о личној трансформацији — селидби, новом послу, стварању сопственог пројекта — сада се појављују први сигнали да је време. Мирно бирајте. Снага је у стрпљењу.

1
Фото: freepik.com

♉БИК

Улазите у период тихе реконструкције душе. Не форсирајте односе, не доказујте никоме ништа. Сада градите темеље за будућу радост. Бићете повучени, али то је благослов: ваше тело тражи одмор, срце тражи сигурност и једноставност. Смањите контакте са људима који црпе вашу енергију. Фокус на здрављу, рутини, ситним ритуалима и кућном миру доноси стабилност и снагу.

♊БЛИЗАНЦИ

Новембар вас учи да не расипате мисли и време на ствари које вас празне. Доста је лутања — враћате се себи. Усмерите се на једну идеју, један сан, један циљ. Ваша интуитивна интелигенција је јака, али сада тражи тишину да би проговорила. У односима будите нежнији, а у послу стрпљивији. Речи имају тежину — бирајте их мудро.

♋РАК

Не доказујте никоме своју вредност — ко то не види, није ваше племе. Ово је месец заштите душе, чишћења енергије и повлачења у свој мир. Бићете емотивнији, али и мудрији. Време је да научите да кажете “не” без гриже савести. Дом, породица, интимни простор и лични ритам постају ваши приоритети. Мање људи, више душе.

1
Фото: freepik.com

♌ЛАВ

Новембар вас враћа на основу свега — ко сте без аплауза? Звезде траже да успорите, слушате, посматрате, пре него што реагујете. Ово је месец интроспекције и унутрашњег ауторитета. Можда ће се појавити ситуације у којима морате да преиспитате своје границе и начин на који браните себе. Снага сада није у буци, него у тишини и достојанству.

♍ДЕВИЦА

Ако нешто не функционише — време је да пустите. Више не гурајте оно што вас исцрпљује. Било да се ради о навици, начину рада, односу или начину размишљања — мењајте правац без гриже савести. Мир постаје важнији од амбиције. Доћи ће вам јасна визија: шта вас храни, а шта вас троши. Слобода долази кроз искреност према себи.

♎︎ ВАГА

Полако, али сигурно, коцкице се слажу. Можда делује тихо споља, али изнутра расте дисциплина и фокус. Све што сте радили у тишини — почиње да се материјализује. Лепота, хармонија, ред и рутина постају ваши савезници. Држите се стварима које сте себи обећали. Новембар награђује истрајност, не спектакл.

1
Фото: freepik.com

♏︎ ШКОРПИЈА

Ово је ваш месец моћи. Устајете из пепела ранијих периода. Више не можете да кријете свој глас, своје границе, своје жеље. Сада улазите у фазу велике трансформације — храбро, јасно и без извињавања. Почните пројекат, разговор, промену коју одлажете. Никоме ништа не морате да доказујете. Ваша присутност је довољна.

♐︎ СТРЕЛАЦ

Овај месец вас учи да бирате себе, чак и када то значи да некога разочарате. Не правите компромисе са истином ради мира. Ваша душа сада тражи слободу, али не споља — него унутра. Мање оправдавања, више аутентичности. Када будете верни себи, прави људи ће остати.

♑ЈАРАЦ

Не можете да контролишете све. Сатурн вас учи да верујете животу. Радите, трудите се, будите доследни — али пустите исходе да дођу својим темпом. Новембар доноси тихе награде за све оно што сте стрпљиво градили. Одмарајте. Припремате се за велики корак 2026.

1
Фото: freepik.com

♒ВОДОЛИЈА

Пре него што нешто кажете — удахните. Пре него што кренете — застаните. Новембар вам доноси дубоку интроспекцију и потребу за менталним смирењем. Ослободите се токсичних разговора, расправа и енергије која вас умара. Праве идеје стижу у тишини. Зрелост = стрпљење.

♓РИБЕ

Доста чекања — сада делујте. Чак и мали кораци доносе велики помак. Не треба вам савршен план. Треба вам храброст и вера у себе. Расути снови се сада скупљају у једну визију. Крените, макар полако. Универзум прати сваки ваш корак.

К1 инфо

Астро хороскоп знак
Извор:
К1инфо
Пише:
Дневник
Магазин Најновије вести
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ОВО СУ НАЈЧУДНИЈЕ ОСОБИНЕ СВАКОГ ХОРОСКОПСКОГ ЗНАКА! Неке ће вас изненадити, а МНОГЕ сигурно нисте знали
da

ОВО СУ НАЈЧУДНИЈЕ ОСОБИНЕ СВАКОГ ХОРОСКОПСКОГ ЗНАКА! Неке ће вас изненадити, а МНОГЕ сигурно нисте знали

03.11.2025. 20:10 20:16
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
КУПИТЕ ВЕЋЕ НОВЧАНИКЕ ЈЕР НОВАЦ СТИЖЕ Ова три знака имаће невероватну срећу у новембру ОНИ ЋЕ ЗАДОВОЉНО ТРЉАТИ РУКЕ
новац

КУПИТЕ ВЕЋЕ НОВЧАНИКЕ ЈЕР НОВАЦ СТИЖЕ Ова три знака имаће невероватну срећу у новембру ОНИ ЋЕ ЗАДОВОЉНО ТРЉАТИ РУКЕ

03.11.2025. 13:19 13:25
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
НЕДЕЉНИ ХОРОСКОП: Девицама се смеши УНАПРЕЂЕЊЕ, Шкорпије улазе У ТАЈНЕ ВЕЗЕ, а ево који знак размишља О ПУТОВАЊУ

НЕДЕЉНИ ХОРОСКОП: Девицама се смеши УНАПРЕЂЕЊЕ, Шкорпије улазе У ТАЈНЕ ВЕЗЕ, а ево који знак размишља О ПУТОВАЊУ

02.11.2025. 13:10 13:10
Волим
0
Коментар
0
Сачувај