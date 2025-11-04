ИНДИЈСКИ ХОРОСКОП ЗА НОВЕМБАР Враћа се љубав, некима се отварају старе ране, а Сатурн доноси олакшање ОВИМ ЗНАЦИМА СТИЖЕ НОВАЦ
Новембар 2025. у индијској астрологији изгледа као филм пун емоција, старих рана, дубоких разговора и изненадне катарзе пред крај месеца.
Венера, Јупитер, Меркур и Сатурн воде главну астролошку представу, стварајући снажну енергију трансформације и личног раста.
Ово је месец у којем је најважније — не паничити. Иако живот може да вас провоцира, ово је период духовне детоксикације. Универзум руши оно што је слабо да би ојачао оно што је истинито.
Венера у Ваги – повратак лепоти и љубави
Венера улази у Вагу и враћа топлину, радост и романсу. Након периода хладноће у емоцијама, враћа се хармонија. Ово је идеалан тренутак за нову љубав, али и за обнову лепоте и женствене енергије. Не јурите љубав – постаните извор љубави.
Пун Месец у Овну – време акције
5. новембар доноси пун Месец у ватреном Бику Енергија тражи храбре потезе, промене посла, прекиде, нове почетке. Делујте са смирењем, а не импулсом – свести припада победа.
Ретроградни Меркур у Шкорпији – повратак у прошлост
Од 9. до 29. новембра ретроградни Меркур у Шкорпији отвара старе ране, враћа неизговорене речи и потиснуте емоције. Ово није време логике, већ дубоког унутрашњег процеса. Прихватите – не анализирајте.
Јупитер ретроградан – лекција великодушности
Од 11. новембра Јупитер тестира ширину срца. Није време за очекивања, већ за давање. Највећи благослов долази када ми постанемо туђи благослов.
Сунце и Марс у Шкорпији – рађање моћи
Друга половина месеца доноси унутрашњу снагу, храброст и моћну страст која трансформише. Где се воља споји са свесношћу — рађа се снага за нови живот.
Млад Месец у Шкорпији – нови идентитет
20. новембра одбацујемо старе маске и бирамо ко желимо да постанемо. Пишите жеље — али као одлуку о томе у кога растете, а не као листу жеља.
♈ОВАН
Овај месец вас гура да се суочите са собом без филтера. Могу да се јаве стари страхови и жеља да све решавате брзо. Али сада није тренутак да јуришете. Одбаците старе амбиције које вас умарају, и уместо тога направите простор за нове приоритете. Ако дуго размишљате о личној трансформацији — селидби, новом послу, стварању сопственог пројекта — сада се појављују први сигнали да је време. Мирно бирајте. Снага је у стрпљењу.
♉БИК
Улазите у период тихе реконструкције душе. Не форсирајте односе, не доказујте никоме ништа. Сада градите темеље за будућу радост. Бићете повучени, али то је благослов: ваше тело тражи одмор, срце тражи сигурност и једноставност. Смањите контакте са људима који црпе вашу енергију. Фокус на здрављу, рутини, ситним ритуалима и кућном миру доноси стабилност и снагу.
♊БЛИЗАНЦИ
Новембар вас учи да не расипате мисли и време на ствари које вас празне. Доста је лутања — враћате се себи. Усмерите се на једну идеју, један сан, један циљ. Ваша интуитивна интелигенција је јака, али сада тражи тишину да би проговорила. У односима будите нежнији, а у послу стрпљивији. Речи имају тежину — бирајте их мудро.
♋РАК
Не доказујте никоме своју вредност — ко то не види, није ваше племе. Ово је месец заштите душе, чишћења енергије и повлачења у свој мир. Бићете емотивнији, али и мудрији. Време је да научите да кажете “не” без гриже савести. Дом, породица, интимни простор и лични ритам постају ваши приоритети. Мање људи, више душе.
♌ЛАВ
Новембар вас враћа на основу свега — ко сте без аплауза? Звезде траже да успорите, слушате, посматрате, пре него што реагујете. Ово је месец интроспекције и унутрашњег ауторитета. Можда ће се појавити ситуације у којима морате да преиспитате своје границе и начин на који браните себе. Снага сада није у буци, него у тишини и достојанству.
♍ДЕВИЦА
Ако нешто не функционише — време је да пустите. Више не гурајте оно што вас исцрпљује. Било да се ради о навици, начину рада, односу или начину размишљања — мењајте правац без гриже савести. Мир постаје важнији од амбиције. Доћи ће вам јасна визија: шта вас храни, а шта вас троши. Слобода долази кроз искреност према себи.
♎︎ ВАГА
Полако, али сигурно, коцкице се слажу. Можда делује тихо споља, али изнутра расте дисциплина и фокус. Све што сте радили у тишини — почиње да се материјализује. Лепота, хармонија, ред и рутина постају ваши савезници. Држите се стварима које сте себи обећали. Новембар награђује истрајност, не спектакл.
♏︎ ШКОРПИЈА
Ово је ваш месец моћи. Устајете из пепела ранијих периода. Више не можете да кријете свој глас, своје границе, своје жеље. Сада улазите у фазу велике трансформације — храбро, јасно и без извињавања. Почните пројекат, разговор, промену коју одлажете. Никоме ништа не морате да доказујете. Ваша присутност је довољна.
♐︎ СТРЕЛАЦ
Овај месец вас учи да бирате себе, чак и када то значи да некога разочарате. Не правите компромисе са истином ради мира. Ваша душа сада тражи слободу, али не споља — него унутра. Мање оправдавања, више аутентичности. Када будете верни себи, прави људи ће остати.
♑ЈАРАЦ
Не можете да контролишете све. Сатурн вас учи да верујете животу. Радите, трудите се, будите доследни — али пустите исходе да дођу својим темпом. Новембар доноси тихе награде за све оно што сте стрпљиво градили. Одмарајте. Припремате се за велики корак 2026.
♒ВОДОЛИЈА
Пре него што нешто кажете — удахните. Пре него што кренете — застаните. Новембар вам доноси дубоку интроспекцију и потребу за менталним смирењем. Ослободите се токсичних разговора, расправа и енергије која вас умара. Праве идеје стижу у тишини. Зрелост = стрпљење.
♓РИБЕ
Доста чекања — сада делујте. Чак и мали кораци доносе велики помак. Не треба вам савршен план. Треба вам храброст и вера у себе. Расути снови се сада скупљају у једну визију. Крените, макар полако. Универзум прати сваки ваш корак.