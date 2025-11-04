ЧУВАМО ИХ И ВОЛИМО, АЛИ СТАРЕ ФОТОГРАФИЈЕ ДОНОСЕ НЕМИР Ево зашто портрете покојника никако не треба држати на видном месту
Скоро свако у дому има сачуване слике преминулих чланова породице или драгих особа, али мало ко зна да према народним веровањима постоји начин на који би те фотографије требало чувати.
Према препорукама, фотографије умрлих не би требало излагати на видно место на зидовима, сточићима или полицама. Сматра се да такве слике могу „повући“ енергију живих и постепено утицати на њихово физичко и емотивно стање. Ако се чувају у албуму и повремено погледају из носталгије, то је у реду, али стално излагање се не препоручује.
Такође, фотографије преминулих треба држати одвојено од слика живих. Идеално је направити посебан албум у којем ће бити само те слике, па чак и оне на којима су живи и мртви заједно. Неки верују да би те заједничке слике требало раздвојити на пример, одсецањем дела фотографије.
Додатно, саветује се да се слике покојника чувају у црним албумима или кесама, и да се гледају само у данима посвећеним сећању на преминуле. На тај начин, према веровањима, чува се енергетска равнотежа између света живих и мртвих.
Информер, Новосадска телевизија