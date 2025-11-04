few clouds
12°C
04.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2312
usd
101.6221
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЧУВАМО ИХ И ВОЛИМО, АЛИ СТАРЕ ФОТОГРАФИЈЕ ДОНОСЕ НЕМИР Ево зашто портрете покојника никако не треба држати на видном месту

04.11.2025. 10:22 10:28
Пише:
Дневник
Извор:
Информер, Новосадска телевизија
Коментари (0)
Илустрација, Канва
Фото: Илустрација, Канва

Скоро свако у дому има сачуване слике преминулих чланова породице или драгих особа, али мало ко зна да према народним веровањима постоји начин на који би те фотографије требало чувати.

Према препорукама, фотографије умрлих не би требало излагати на видно место на зидовима, сточићима или полицама. Сматра се да такве слике могу „повући“ енергију живих и постепено утицати на њихово физичко и емотивно стање. Ако се чувају у албуму и повремено погледају из носталгије, то је у реду, али стално излагање се не препоручује.

Такође, фотографије преминулих треба држати одвојено од слика живих. Идеално је направити посебан албум у којем ће бити само те слике, па чак и оне на којима су живи и мртви заједно. Неки верују да би те заједничке слике требало раздвојити на пример, одсецањем дела фотографије.

Додатно, саветује се да се слике покојника чувају у црним албумима или кесама, и да се гледају само у данима посвећеним сећању на преминуле. На тај начин, према веровањима, чува се енергетска равнотежа између света живих и мртвих.

 

Информер, Новосадска телевизија

фотографије веровања обичаји обичаји веровања обичаји и веровања покојник
Извор:
Информер, Новосадска телевизија
Пише:
Дневник
Магазин Занимљивости
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај