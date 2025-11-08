МУЗИЧКИ ТИТАНИ, БАРОКНА ОПЕРА И ФЛАМЕНКО У ЈЕДНОМ МЕСЕЦУ Ево кога Музичка омладина Новог Сада доводи у Синагогу!
Музичка омладина Новог Сада најављује четири концерта у Синагоги до краја овог месеца, од којих два приређује Војвођански симфонијски оркестар, који наставља сезону посвећену стваралаштву музичких титана.
Најпре ће, под диригентским вођством Едуарда Гонзалеса, овај оркестар приредити концерт 14. новембра у 20 часова. Солиста на овом концерту ће бити виолончелиста Драган Ђорђевић Сузуки, који ће са ВСО извести Сен-Сансов Концерт за виолончело и оркестар бр. 1 у A-молу. На програму овог концерта су и Бетовенова Увертира „Кориолан”, и Менделсонова Симфонија бр. 4 у А-дуру – „Италијанска”.
Већ сутрадан, 15. новембра, публику од 19 часова очекује концертно извођење барокне опере „Алчина” Георга Фридриха Хендла. Извођачи су солисти Београдске барокне академије и ансамбл „Њу тринити барок”, који свира на историјским инструментима, под диригентским вођством чембалисте Предрага Госте.
У насловној улози Алчине биће Едит Адету, сопран (Румунија), а у осталим Никол Пилхофер, сопран (Немачка), Сандро Роси, контратенор (Белгија/Италија), Зининг Ли, мецосопран (Кина), Сретен Манојловић, бас-баритон, Јитиан Ниу, тенор (Кина), и Радослава Воргић, сопран.
Дан касније, 16. новембра, чуће се сасвим другачија музика у Синагоги, коју ће овог пута испунити звуци фламенка. Концерт „Пуерто фламенко шоу” заказан је за 20 часова, a њиме ће бити обележен Светски дан фламенка и означено затварање првог међународног фламенко фестивала у Србији.
Улазak на овај концет је бесплатан. Чланови овог фламенко ансамбла из Севиље су: Франческа Грима „Ла чика”( плес), Мигуел Ел Рубио (плес), Андреј Вујичић (перкусије), Мануел Нињо де Гинес (вокал) и Давид Каро (гитара).
Још један овомесечни концерт Војвођанског симфонијског оркестра најављен је за 30. новембар у 20 часова. Тада ће овај оркестар, под диригентским вођством Александра Марковића, са солистом на виолини Робертом Лакатошем, извести Корнголдов Концерт за виолину и оркестар у Д-дуру. На програму овог концерта је и Бетовенова Симфонија бр. 3 у Ес-дуру, оп. 55, „Ероика”.