ЈЕЗИКОМАНИЈА: Потес није потез
Језик је жив, стално се мења , надограђује... Довољно је да се једно слово замени, па да се смисао реченице промени у потпуно другом правцу. Неке именице су као парови близанаца које се на први поглед не разликују.
Тако је са речи ПОТЕС и ПОТЕЗ.
ПОТЕС јесте ливада и пашњаци ограничени некаквом природном границом или оградом.
У сеоском атару то су поједине њиве растављене међама.
Потез може да значи неки покрет. У играма (нпр. шаху) један потез је покрет једне фигуре.
„Сад си ти на потезу” значи да је на некоме ред да нешто уради.
Потез може бити и поступак или радња учињена са одређеном намером (нпр. „добар потез” или „лош потез”). Такође, то може бити и брза, одлучна радња, као у изразу „у (нај)краћим потезима”.
Глаголи такође имају сличних парова. Рецимо, ВИДЕТИ и ВОДИТИ. Само једно слово, али огромна разлика: први отвара очи, други повлачи људе. Ко погреши у мејлу и напише „водимо се сутра“, уместо „видимо се сутра“, можда не греши случајно.
Ту су и ПИСАТИ и ПИСКАТИ. Писац пише, а миш писка. Једно ствара књижевност, друго панику. Слово уме и да од РАДИШ направи РАНИШ.
У писању, као и у животу, мора да се пази на свако слово.
Н. Мирковић