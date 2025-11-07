moderate rain
ЈЕЗИКОМАНИЈА: Потес није потез

08.11.2025. 13:10
Пише:
Дневник
Извор:
dnevnik.rs
1
Фото: Б. Лучић

Језик је жив, стално се мења , надограђује... Довољно је да се једно слово замени, па да се смисао реченице промени у потпуно другом правцу. Неке именице су као парови близанаца које се на први поглед не разликују.

Тако је са речи ПОТЕС и ПОТЕЗ.

ПОТЕС јесте ливада и пашњаци ограничени некаквом природном границом или оградом.

У сеоском атару то су поједине њиве растављене међама.

Потез може да значи неки покрет. У играма (нпр. шаху) један потез је покрет једне фигуре.

„Сад си ти на потезу” значи да је на некоме ред да нешто уради.

Потез може бити и поступак или радња учињена са одређеном намером (нпр. „добар потез” или „лош потез”). Такође, то може бити и брза, одлучна радња, као у изразу „у (нај)краћим потезима”.

Глаголи такође имају сличних парова. Рецимо, ВИДЕТИ и ВОДИТИ. Само једно слово, али огромна разлика: први отвара очи, други повлачи људе. Ко погреши у мејлу и напише „водимо се сутра“, уместо „видимо се сутра“, можда не греши случајно.

Ту су и ПИСАТИ и ПИСКАТИ. Писац пише, а миш писка. Једно ствара књижевност, друго панику. Слово уме и да од РАДИШ направи РАНИШ. 

У писању, као и у животу, мора да се пази на свако слово.

Н. Мирковић

српски језик правопис граматика језичке недоумице Наташа Мирковић
