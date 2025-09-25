ПОСВЕТА ЖОРЖУ ЕНЕСКУ Војвођански симфонијски оркестар најавио концертно извођење опере „Едип“
Војвођански симфонијски оркестар, за почетак своје нове сезоне, најављује концертно извођење опере „Едип“ Жоржа Енескуа, за 5. октобар на сцени „Јован Ђорђевић” Српског народног позоришта.
Ово концертно извођење „Едипа“ биће реализовано у сарадњи са Симфонијским оркестром и хором Темишварске филхармоније „Банатул”, четрнаест солиста из Румуније и Србије, и Дечјим оперским студијом СНП-а, под диригентском палицом маестра Габријела Бебешеље.
- Ово монументално музичко-сценско дело, које на сцени окупља 200 изузетних музичара, састоји се из четири чина и шест слика. Настало је према француском либрету Едмона Флешара, композиција је развијана од 1910. до 1931. године, а премијерно је изведено у Париској опери 13. марта 1936. Представља једино оперско дело у стваралачком опусу Ђорђа Енескуа и једно од његових најзначајнијих остварења, у којем је маестрално спојио различите утицаје: од античке трагедије и француског симболизма, преко раскошне оркестрације у духу Рихарда Штрауса, до суптилне психолошке карактеризације ликова у маниру Клода Дебисија – истичу „Војвођански симфоничари“.
Концертно извођење, како наводе, представља остварење Протокола о сарадњи између Темишварске филхармоније „Банатул” и Војвођанског симфонијског оркестра, а уједно је посвећено обележавању 70 година од смрти композитора.