КОНЦЕРТ „ИБЕРИЈСКОГ АНСАМБЛА” У ЦРКВИ СВЕТЕ ЕЛИЗАБЕТЕ Префињени звук барока
Постоје манифестације и културни подухвати који и без значајније подршке надлежних инсти- туција и упркос свим тешкоћама и материјалним недаћама ипак опстају, дајући тако можда мали, али ипак животворно важан и драгоцен допринос опстанку и трајању нашег културног живота.
Једна од таквих манифестација је и новосадски фестивал “Дани барокне музике” заснован на великој посвећености и љубави према тонској уметности његових организатора, који се ове године одржава по десети пут, пружајући публици низ пробраних и вредних концерата ране музике.
Програм овогодишњих “Дана барокне музике” започео је у петак увече у цркви Свете Елизабете на Телепу реситалом флаутистичког дуа “Ибериан ансамбл” који су чинили двоје врсних извођача на барокним флаутама траверсо, еминентни гост из Португалије Александре Андраде и новосадска флаутисткиња бразилског порекла Меила Томе Пихлер, која је и зачетница и главна покретачка снага поменуте манифестације. Португалски члан овог дуа, Александре Андраде је истакнути концертни солиста и педагог који предаје на више универзитета у својој земљи и у Бразилу. Овај музичар посебну пажњу посвећује истраживању и извођењу португалске музике за флауту епохе барока, формиравши и сопствени уметнички пројект „Иберијски ансамбл” у оквиру којег је током протеклих дванаестак година приредио велики број концерата различитих извођачких састава чији репертоар је базиран на португалској и шпанској барокној музици посвећеној флаути.
У оквиру свог гостовања у Новом Саду Александре Андраде је у сарадњи са Меилом Томе Пихлер представио слушаоцима занимљив и приступачан програм, који је обухватио избор дела европских композитора доба барока, намењених барокној попречној флаути - флаути траверсо, која је у седамнаестом и осамнаестом веку, још била у засенку тада изузетно популарне блок флауте. Концерт је отворен сугестивним извођењем композиције енглеског композитора Џона Волша “Чаробни врт” лиричне, пасторалне атмосфере, након чега су чланови дуа дотерано и ангажовано интерпретирали нешто комплекснију Другу свиту за две попречне флауте француског барокног мајстора Мишела де ла Бареа, звучно оцртану лаким тонским обрисима и складно истакнутим контрастима лаганих ставова широке мелодиозности и играчких ставова наглашеног ритмичког пулса.
Наставак вечери донео је ангажовано извођење четвороставачног Дуета за флауте Георга Филипа Телемана, заснованог на маштовитом мотивском и ритмичком дијалошком преплитању деоница оба инструмента, оствареном у блиском извођачком дослуху музичара. Племенито и префињено зазвучао је потом Дует број 2 португалског барокног композитора Антонија Родила, дела које је пронашао и објавио Александре Андраде, након којег је уследила фино тонски и динамички изнијансирана интерпретација Сонате број 5 за две флауте Ђузепеа Самартинија. На самом крају концерта Меила Томе Пихлер, која је сада музицирала на блок флаути и Александре Андраде на флаути траверсо извели су и једну атрактивну нумеру бразилског композитора двадесетог века Еротидеса де Кампоса, композицију Амарилис, засновану на мотиву чувене ренесансне мелодије “Амарили, миа бела” Ђулија Качинија и развијену на разиграним ритмовима карактеристичног бразилског фолклорног плеса “чориња”, или “малог чороса”, која је акцентима ведрине додатно оплеменила овај успели концерт.