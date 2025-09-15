ФРАГМЕНТИ СЕЋАЊА И ЗАБОРАВА Премијера представе „Не заборави ме” у КЦ „Младост” у Футогу
Културни центар „Младост” Футог вечерас на програму има премијеру представе „Не заборави ме!”.
Ово сценско остварење настало је кроз вишемесечни партиципативни позоришни процес са заједницом из Футога и Новог Сада, доноси потресне и дирљиве слике из живота особа оболелих од деменције.
- Представа води публику кроз фрагменте сећања, тренутке луцидности и заборава, просторе нежности и бриге, али и кроз сложене и исцрпљујуће околности у којима се, готово без предаха, налазе особе са деменцијом и њихови (неформални) неговатељи. - наводи се у најави.
Ауторски и уметнички тим представе чине Лазар Јованов, Бранка Бајић, Драган Живанчевић, Лазар Новков, Иван Правдић, Соња Лештар, Маја Гргић, Душан Мамула. Извођачице и учеснице у пројекту су Милка Дмитрашиновић, Славица Броћета, Љубица Јанков, Бисерка Савићевић, Ленка Ангелина Дињашки, Наталија Маринковић, Станка Параћ Дамјановић, Љиљана Мамула, Татјана Вукосављевић, Наташа Иванишевић, Слободанка Гавриловић, Ангелина Бенцун.
Представа „Не заборави ме” настала је у оквиру ИПА пројекта Caravan of Solidarity: Intergenerational Journey for Older People Rights, који повезује Србију и Мађарску у заједничкој уметничкој мисији против дискриминације старијих особа.