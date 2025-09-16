ПАРТИЗАН ПУСТИО ОН ЛАЈН У ПРОДАЈУ КАРТЕ ЗА "ВЕЧИТИ" ДЕРБИ: Улазнице на благајнама стадиона Партизана почеће у среду
Фудбалски клуб Партизан саопштио је да је почела онлајн продаја улазница намењених за његове навијаче за предстојећу утакмицу Суперлиге Србије против Црвене звезде.
Партизан ће у суботу од 19 часова на свом терену у Београду дочекати градског ривала, екипу Црвене звезде, у утакмици деветог кола Суперлиге Србије.
Онлајн куповина улазница могућа је путем сајта Тикетлајна (www.ticketline.rs), уз могућност директног плаћања онлајн картицом и добијања мобилне улазнице на мејл.
Цене улазница су:
Југ/Север - 800 динара
Исток бочно - 1.200 динара
Исток центар - 1.800 динара
Запад бочно - 1.800 динара
Запад центар - 2.000 динара
Продаја карата на благајнама стадиона Партизана почеће у среду. Она ће се одвијати свакодневно у радном времену од 10 до 18 часова, а у суботу од 10 часова до почетка утакмице.
Продаја улазница за секторе намењене навијачима Црвене звезде почиње у четвртак и одвијаће се искључиво на благајнама стадиона "Рајко Митић" у четвртак, петак и суботу, у радном времену од 10 до 18 часова.
Сектори намењени за навијаче Црвене звезде су Север и Запад бочно улаз А.
На сајту Партизана се напомиње и да је продаја улазница могућа искључиво уз идентификациони документ са фотографијом, као и да лица млађа од 16 година не могу купити карту, нити бити на утакмици без присуства пунолетног пратиоца.
Напомиње се и да једна особа може купити максимално четири улазнице, као и да сезонске карте Партизана важе и за ову утакмицу.
Партизан је први на табели Супер лиге Србије са 19 бодова из седам утакмица, док је Црвена звезда друга са 18 бодова из шест мечева.