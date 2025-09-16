clear sky
ПАРТИЗАН ПУСТИО ОН ЛАЈН У ПРОДАЈУ КАРТЕ ЗА "ВЕЧИТИ" ДЕРБИ: Улазнице на благајнама стадиона Партизана почеће у среду

16.09.2025. 11:12
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
zvezda partizan
Фото: ФК Партизан

Фудбалски клуб Партизан саопштио је да је почела онлајн продаја улазница намењених за његове навијаче за предстојећу утакмицу Суперлиге Србије против Црвене звезде.

Партизан ће у суботу од 19 часова на свом терену у Београду дочекати градског ривала, екипу Црвене звезде, у утакмици деветог кола Суперлиге Србије.

Онлајн куповина улазница могућа је путем сајта Тикетлајна (www.ticketline.rs), уз могућност директног плаћања онлајн картицом и добијања мобилне улазнице на мејл.

Цене улазница су:

Југ/Север - 800 динара

Исток бочно - 1.200 динара

Исток центар - 1.800 динара

Запад бочно - 1.800 динара

Запад центар - 2.000 динара

Продаја карата на благајнама стадиона Партизана почеће у среду. Она ће се одвијати свакодневно у радном времену од 10 до 18 часова, а у суботу од 10 часова до почетка утакмице.

Продаја улазница за секторе намењене навијачима Црвене звезде почиње у четвртак и одвијаће се искључиво на благајнама стадиона "Рајко Митић" у четвртак, петак и суботу, у радном времену од 10 до 18 часова.

Сектори намењени за навијаче Црвене звезде су Север и Запад бочно улаз А.

На сајту Партизана се напомиње и да је продаја улазница могућа искључиво уз идентификациони документ са фотографијом, као и да лица млађа од 16 година не могу купити карту, нити бити на утакмици без присуства пунолетног пратиоца.

Напомиње се и да једна особа може купити максимално четири улазнице, као и да сезонске карте Партизана важе и за ову утакмицу.

Партизан је први на табели Супер лиге Србије са 19 бодова из седам утакмица, док је Црвена звезда друга са 18 бодова из шест мечева.

 

карте карте за утакмицу вечити дерби фк црвена звезда фк партизан
Извор:
Б92
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
