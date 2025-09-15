(ВИДЕО) Какав гест, па још усред Холивуда! ГЛУМАЦ ХАВИЈЕР БАРДЕМ ОСУДИО НАСИЉЕ НАД ПАЛЕСТИНЦИМА: Нећу радити с оним ко брани геноцид!
Глумац Хавијер Бардем јасно је синоћ на додели Еми награда у Лос Анђелесу исказао свој политички став.
Појавио се са посебним детаљем и на црвеном тепиху говорио о теми коју многи у Холивуду избегавају.
Хавијер Бардем рекао је за Вариетy на црвеном тепиху Еми награда да "не може радити са неким ко оправдава или подржава геноцид". Како је истакао, Међународно удружење истраживача геноцида (ИАГС) је ситуацију у Гази окарактерисало као геноцид и да је он "овде да би осудио такво насиље", о којем је поменута организација дала јасан суд. Нагласио је да се траже санкције против Израела како би се зауставили напади.
"Ослободите Палестину", поручио је.
Многи га на Инстаграму хвале због синоћњег потеза. Његови земљаци кажу да су поносни што су Шпанци док остали додају да познате личности треба овако да користе свој утицај. До сада је мали број звезда изнео став о сукобу у Гази, имајући у виду укупан број јавних личности из светског шоу-бизниса.
Пре недељу дана више од 3.900 радника из филмске индустрије потписало је отворено писмо у организацији Филмски радници за Палестину. Изјавили су да неће сарађивати с израелским институцијама и филмским компанијама које су "уплетене у геноцид и апартхеид против палестинског народа". У писму се као примери саучеништва наводе "заташкавање или оправдавање геноцида и апартхеида, и/или партнерство са владом која чини таква злодела".
Студио Парамаунт упутио је следећи одговор: "Не слажемо се са недавним напорима да се бојкотирају израелски филмски радници. Ућуткавање појединих креативних уметника на основу њихове националности не подстиче боље разумевање нити унапређује циљ мира. Глобална индустрија забаве требало би да мотивише уметнике да деле своје приче и идеје са публиком широм света. Потребно нам је више ангажмана и комуникације - не мање".
Бардем је прокоментарисао такав одговор:
"Ми стојимо уз оне који помажу и подржавају потлачене људе. Не могу да радим са неким ко оправдава или подржава геноцид. То је тако једноставно. Не бисмо то смели да радимо, ни у овој индустрији ни у било којој другој".
Писмо су поред њега, пише портал Жена Блиц, потписали Тилда Свинтон, Ема Стоун, Оливија Колман, Марк Руфало.