У ЧЕТВРТАК У АРХИВУ ВОЈВОДИНЕ Новосадски дани грчке културе

16.09.2025.




Фото: Dnevnik.rs

Манифестација „Новосадски дани грчке културе” биће одржана у четвртак 18. септембра од 13 часова, док ће изложба „ЕФЕМЕРИС-ликовни радови са грчким мотивима” бити отворена у 17 часова у Архиву Војводине, Жарка Васиљевића 2а.

Манифестацију која промовише грчку кулуру,  организује НВО „Трандафили” од 2018. године, а овогодишњи програм посвећен је грчком композитору Микису Теодоракису (1925-2021) и обележавању 100 година од његовог рођења. Удружења НВО „Трандафили” из Новог Сада обележава јубилеј, 15 година рада.

Грчка архив војводине




Нови Сад
