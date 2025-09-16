У ЧЕТВРТАК У АРХИВУ ВОЈВОДИНЕ Новосадски дани грчке културе
Манифестација „Новосадски дани грчке културе” биће одржана у четвртак 18. септембра од 13 часова, док ће изложба „ЕФЕМЕРИС-ликовни радови са грчким мотивима” бити отворена у 17 часова у Архиву Војводине, Жарка Васиљевића 2а.
Манифестацију која промовише грчку кулуру, организује НВО „Трандафили” од 2018. године, а овогодишњи програм посвећен је грчком композитору Микису Теодоракису (1925-2021) и обележавању 100 година од његовог рођења. Удружења НВО „Трандафили” из Новог Сада обележава јубилеј, 15 година рада.