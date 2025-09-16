ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА ЈУГ Терен у Буковцу насамарио голмана
Фрушкогорски партизан-Јадран 1:1 (0:0)
БУКОВАЦ: Стадион ФК Фрушкорски партизан, гледалаца: око 100, судија: Мушицки (Рума), стрелци: Пејић (аутогол) у 80. минуту (Фр. партизан), Писар у 60. минуту (Јадран). Жути картони: Клинцов, Илић (Фр. партизан), Илић, Максимовић (Јадран). Црвени картон: Клинцов (Фр. партизан).
ФРУШКОГОРСКИ ПАРТИЗАН: Слијепчевић, Малеш (Илић), Девић, Клинцов, Спасојевић, Чергић (Марковић), Попадић, Тришић (Амиђић), Поповић (Грубовић), Бјелић (Шкрбић), Петровић.
ЈАДРАН: Јовишић, Пејић, Писар, Максимовић, Илић, Радмиловић (Петровић), Делић, Михајловић (Живановић), Матић, Лакић (Цекић), Крстић.
Угостили су Буковчани одличну екипу из Голубинаца и успели на крају да освоје бод, пошто је противник први повео.
У 60. минуту након лоше избијене лопте домаћих играча, Давид Писар ју је дочекао и са око 20 метара од гола гађао и погодио под пречку. Чинило се да ће гости однети цео плен у Голубинце, али голман домаћих Јовишић је направио невероватни грешку.
У 80. минуту повратну лопту од свог саиграча Радета Пејића желео је да прими на груди, међутим, нераван терен у Буковцу учинио је своје, лопта је незгодно одскочила и завршила у мрежи Јадрана.
У 90. минуту Клинцов је добио други жути картон, али гости нису успели да освоје цео плен.
Шумар-Доњи Срем 1:0 (1:0)
ОГАР: Стадион ФК Шумар, гледалаца: 150, судија Петровић (Шид), стрелац: Пантелић у 36. минуту. Жути картони: Степанчев, Матић, Живковић (Шумар), Крнета, Вукмановић (Доњи Срем). Црвени картони: Вукмановић, Васиљевић (Доњи Срем).
ШУМАР: Младеновић, Вукићевић, Матић, Дамјановић (Инђић), Мандић, Радишић, Степанчев (Петковић), Јовичић (Џарић), Новаковић, Мирковић, Пантелић (Живковић).
ДОЊИ СРЕМ: Ристић, Велковски (Љубојевић), Царић, Милаковић, Крнета (Ибишић), Вукмановић, Трпчевић, Рађеновић, Симић (Савић), Ђокић (Дрекић), Васиљевић.
Гости из Пећинаца имали су лопту више у ногама у првом полувремену, али су примили необичан гол и све је отишло како не треба за њих.
У 36. минуту Стефан Пантелић је примио лопту на ивици шеснаестерца, преварио је свог чувара, шутирао, не баш јако, али се лопта одбила од неравнину на терену и преварила голмана Ристића који је покушао ногом да заустави шут, те завршила у мрежи.
Имали су домаћи прилику у 39. минуту после прекида, али је Радишић главом промашио гол. Играч Доњег Срема Вукмановић је за кратко време направио два жута картона, потпуно непотребно, и тако оштетио свој тим. Борили су се гости, али у 76. минуту Иван Васиљевић због ударца лактом противничког играча добија директан црвени картон и са два играча мање гости нису могли више.
ТСК-Индекс 1:3 (0:1)
ТЕМЕРИН: Стадион ФК ТСК, гледалаца: око 120, судија: Вукмановић (Нови Сад), стрелци: Пуповац у 90+6 минуту (ТСК), Ренић у 4. и 63, Вујовић у 54. минуту (Индекс). Жути картони: Марић (ТСК), Радаковић, Крповић (Индекс).
ТСК: Вуковић, Лахош, Кнежевић, Ковачевић, Марић (Јовишић), Кнежевић (Пуповац), Ратић, Остојић (Вујачић), Ергарац (Стојшић), Марковић, Вукотић (Васић).
ИНДЕКС: Војводић, Вујовић, Ђ. Петровић (Пантић), Дунђерски, Ренић (Алимпић), Бобар, Томић (Радаковић), Максић, Лепојевић, Зељковић (Крповић), Продановић (А. Петровић).
Студенти су остварили још једну победу и учврстили се на врху табеле. Два погодтка постигао је Марко Ренић, у 4. и 63. минуту.
Стрелац другог гола за Индекс био је Марко Вујовић у 54. минуту. Почасни погодак за госте постигао је Јово Пуповац дубоко у надокнади времена.
Припремио: М. К.