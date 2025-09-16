clear sky
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА ЈУГ Терен у Буковцу насамарио голмана

16.09.2025. 09:33 09:38
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

Фрушкогорски партизан-Јадран 1:1 (0:0)

БУКОВАЦ: Стадион ФК Фрушкорски партизан, гледалаца: око 100, судија: Мушицки (Рума), стрелци: Пејић (аутогол) у 80. минуту (Фр. партизан), Писар у 60. минуту (Јадран). Жути картони: Клинцов, Илић (Фр. партизан), Илић, Максимовић (Јадран). Црвени картон: Клинцов (Фр. партизан). 

ФРУШКОГОРСКИ ПАРТИЗАН: Слијепчевић, Малеш (Илић), Девић, Клинцов, Спасојевић, Чергић (Марковић), Попадић, Тришић (Амиђић), Поповић (Грубовић), Бјелић (Шкрбић), Петровић.

ЈАДРАН: Јовишић, Пејић, Писар, Максимовић, Илић, Радмиловић (Петровић), Делић, Михајловић (Живановић), Матић, Лакић (Цекић), Крстић.

Угостили су Буковчани одличну екипу из Голубинаца и успели на крају да освоје бод, пошто је противник први повео.

У 60. минуту након лоше избијене лопте домаћих играча, Давид Писар ју је дочекао и са око 20 метара од гола гађао и погодио под пречку. Чинило се да ће гости однети цео плен у Голубинце, али голман домаћих Јовишић је направио невероватни грешку. 

У 80. минуту повратну лопту од свог саиграча Радета Пејића желео је да прими на груди, међутим, нераван терен у Буковцу учинио је своје, лопта је незгодно одскочила и завршила у мрежи Јадрана. 

У 90. минуту Клинцов је добио други жути картон, али гости нису успели да освоје цео плен.

Шумар-Доњи Срем 1:0 (1:0)

ОГАР: Стадион ФК Шумар, гледалаца: 150, судија Петровић (Шид), стрелац: Пантелић у 36. минуту. Жути картони: Степанчев, Матић, Живковић (Шумар), Крнета, Вукмановић (Доњи Срем). Црвени картони: Вукмановић, Васиљевић (Доњи Срем).

ШУМАР: Младеновић, Вукићевић, Матић, Дамјановић (Инђић), Мандић, Радишић, Степанчев (Петковић), Јовичић (Џарић), Новаковић, Мирковић, Пантелић (Живковић). 

ДОЊИ СРЕМ: Ристић, Велковски (Љубојевић), Царић, Милаковић, Крнета (Ибишић), Вукмановић, Трпчевић, Рађеновић, Симић (Савић), Ђокић (Дрекић), Васиљевић. 

Гости из Пећинаца имали су лопту више у ногама у првом полувремену, али су примили необичан гол и све је отишло како не треба за њих. 

У 36. минуту Стефан Пантелић је примио лопту на ивици шеснаестерца, преварио је свог чувара, шутирао, не баш јако, али се лопта одбила од неравнину на терену и преварила голмана Ристића који је покушао ногом да заустави шут, те завршила у мрежи. 

Имали су домаћи прилику у 39. минуту после прекида, али је Радишић главом промашио гол. Играч Доњег Срема Вукмановић је за кратко време направио два жута картона, потпуно непотребно, и тако оштетио свој тим. Борили су се гости, али у 76. минуту Иван Васиљевић због ударца лактом противничког играча добија директан црвени картон и са два играча мање гости нису могли више. 



Резултати и Пласман

Резултати

Резултат
Дунав – Борац 0:0
Јединство – Раднички (НП) 0:2
Фрушкогорски партизан – Јадран 1:1
Хајдук – Слога 3:1
Шумар – Доњи Срем 1:0
Срем – Подунавац 1:1
ТСК – Индекс 1:3
Раднички (Ш) – ЛСК 1:1

Пласман

Поз Клуб Ут П Н И ГР Б
1 Индекс 5 5 0 0 11:5 15
2 Раднич. (НП) 5 3 1 1 10:1 10
3 Хајдук (Б) 5 3 1 1 12:7 10
4 Јадран 5 3 1 1 8:5 10
5 Шумар 5 3 0 2 9:4 9
6 Слога (Т) 5 3 0 2 9:10 9
7 Борац (Ш) 5 2 2 1 5:5 8
8 Доњи Срем 5 2 1 2 10:5 7
9 Срем (СМ) 5 1 3 1 9:6 6
10 Дунав 5 1 2 2 4:6 5
11 Подунавац 5 1 2 2 5:8 5
12 ТСК 5 1 1 3 8:9 4
13 Фр. партизан 5 1 1 3 3:8 4
14 Раднич. (Ш) 5 1 1 3 3:13 4
15 ЛСК 5 0 3 2 5:10 3
16 Јединство 5 0 1 4 2:11 1

ТСК-Индекс 1:3 (0:1)

ТЕМЕРИН: Стадион ФК ТСК, гледалаца: око 120, судија: Вукмановић (Нови Сад), стрелци: Пуповац у 90+6 минуту (ТСК), Ренић у 4. и 63, Вујовић у 54. минуту (Индекс). Жути картони: Марић (ТСК), Радаковић, Крповић (Индекс).

ТСК: Вуковић, Лахош, Кнежевић, Ковачевић, Марић (Јовишић), Кнежевић (Пуповац), Ратић, Остојић (Вујачић), Ергарац (Стојшић), Марковић, Вукотић (Васић). 

ИНДЕКС: Војводић, Вујовић, Ђ. Петровић (Пантић), Дунђерски, Ренић (Алимпић), Бобар, Томић (Радаковић), Максић, Лепојевић, Зељковић (Крповић), Продановић (А. Петровић).

Студенти су остварили још једну победу и учврстили се на врху табеле. Два погодтка постигао је Марко Ренић, у 4. и 63. минуту. 

Стрелац другог гола за Индекс био је Марко Вујовић у 54. минуту. Почасни погодак за госте постигао је Јово Пуповац дубоко у надокнади времена. 

Припремио: М. К.

војвођанска лига југ мале лиге
Спорт Фудбал
