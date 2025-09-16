ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА ИСТОК Влајковчани на крилима Јанкова до победе над Рускоселцима
Јединство (В) - Црвена звезда (РС) 2:1 (0:0)
ВЛАЈКОВАЦ: Гледалаца: 150. Судија: Марковић (Панчево). Стрелци: Јанков у 51. и 53. минуту за Јединство, Голијанин у 89. минуту за Црвену звезду.
ЈЕДИНСТВО (В): Узелац 7, Тешић 6,5, Нецин 7, Лунц 7, Којић 7, Вранић 7, Блажу 6.5 (Мајсторовић 6.5), Ћирка 7, Царан 6,5 (Бабић 7), Питик 6,5 (Јанков 7,5), Петровић 6,5 (Цигановић 6.5).
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА (РС): Ћирић 6,5, Цвијановић 6, Попесков 6,5, Голијанин 7, Крстин 6 (Војводић 6,5), Кнежевић 6, 5, Цуцић 6, Петровић 6,5 (Лаништанин 6,5), Барбул 6 (Видић 6), Чуданов 6.5, Мастило 6.5.
У првих 45 минута игре мреже су мировале, а домаћи фудбалери су имали више од игре.
Тренер домаћих Дејан Бабић може бити задовољан игром својих пулена који су тек у другом делу, уласком двоструког стрелца Јанкова, освојили три бода.
За само два минута Јанков је два пута затресао мрежу голмана Ћирића и отворио пут ка победи.
Гости из Руског Села успели су само да смање предност домаћих голом Голијана минут пре краја меча.
Б. Стојковски
Раднички - Јединство (БК) 1:4 (0:1)
ЗРЕЊАНИН: Стадион крај Скробаре. Гледалаца: 180. Судија: Стојадинов (Кикинда). Стрелци: Зарубица у 52. за Раднички, а Грбић у 32. Кораћ у 65. Тома у 73. Рапаић у 90+4 минуту за Јединство.
РАДНИЧКИ: Лавирац 6, Шемић 6,5, Ђурђевић 6 (Станић), Каурић 5,5 (Граховац 6), Голић 5,5, Зарубица 7, Марић 6,5, Зорић 6 (Димитријевић 5,5), Иванчевић 6, Марковић 5,5 (Анђелковић 6).
ЈЕДИНСТВО (БК): Тривуновић 7, Тома 7,5, Кораћ 7,5, Грбић 8, Марчетић 6 (Рапаић 7), Јокић 6 (Туркуљ 7), Вираг 6, Шушњар 7,5 (Мартиновић), Ајдарић 6,5 (Дучић 7), Максимовић 7, Милановић 6,5.
Карађорђевчани су оправдали улогу фаворита и лако дошли до плена.
Зрењанинци ће, чини се, бити на мукама и требаће времена младој екипи да се наметне и супростави искуснијим ривалима. У 32. минуту из центаршута према другој стативи, Слободан Грбић, новајлија у тиму Карађорђевчана, ударцем главом спровео је лопту иза леђа Лазара Лавирца за вођство.
Успели су зрењанинци да изједначе у 52. минуту. Запажени Данило зарубица “заломио” је штопера гостију и с леве стране нациљао иза леђа искусног Бојана Тривуновића.
Гости су појачали темпо и после центаршута и кикса дефанзиваца Радничког, Ђорђе Кораћ донео је нову предност. У 73. минуту млади Акош Тома снажно је опалио искоса и лопта се одбила од стативе у мрежу - 1:3. У четвртом минуту надокнаде, после повратне лопте са друге на прву стативу, резериста Мирко Рапаић посатавио је коначан резултат - 1:4.
Д. Милићев
Глогоњ - Борац (С) 2:0 (1:0)
ГЛОГОЊ: Гледалаца: 200. Судија: Ковач (Мокрин). Стрелци: М. Додић у 19. Ивић у 85. минуту. Црвени картон: Азуц у 71. минуту (Борац).
ГЛОГОЊ: Тешовић 7, Грујичић 7 (Ж. Додић), Вулетић 7 (В. Васић 7), М. Додић 7,5, Ковач 7, Мршовић 7, Костадиновић 7, Ј. Васић 7, Ивић 7,5, Шутановац 7, Стаменовић 7 (Станисављевић).
БОРАЦ (С): Лапић 7, С. Лукић 6 (Ковачевић 6), Јоковић 7, Д. Петковић 7, Туркаљ 7, А. Петковић 7, Малиџан 7, Јовановић 7, Маленовић 7, Бањац 6 (Азуц 5), Раконић 7 (Чанчар).
У комшијском дербију виђена је добра игра. После центаршута Јована Васића са десне стране Милан Додић је ударцем главом савладао голмана Лапића.
У другом полувремену гости из Старчева определили су се за контранападе, али су домаћи фудбалери успешно контролисали игру. У 71. минуту судија Ковач показао је црвени картон Азуцу који је отежао пут својој екипи да можда дође до бода.
Пет минута пред крај Ивић је успео да искористи прилику када је преварио свог чувара и савладао Лапића за коначан резултат меча.
Д. Милићев
Полет (И)-Задругар 3:4 (1:4)
ИДВОР: Гледалаца: 100. Судија: Грујић (Вршац). Стрелци: Скокна у 36. из пенала, Јованов у 61, Чермељ у 84. за Полет, Фуртула у 13. и 28, Пандуров у 18, Драговић у 26. минуту за Задругар.
ПОЛЕТ (И): Мандић 6,5, Ни. Вукшић 6,5, Јосимов 7 (Не. Вукшић 7), Вјештица 6,5, Чермељ 7, Стојановски 7, Јованов 7, Ђукановић 7, Бартош 6,5, Скокна 7, Нешић 6,5 (Мићић 7).
ЗАДРУГАР: Лучић 6,5, Лојпур 6,5 (Обрадов 6,5), Мршевић 6,5, Марковић 6,5, Лукић 6,5, Фуртула 7,5 (Станишић-, Данко -), Пандуров 7, Козловачки 7, Вукоје 7 (Маљукан 7), Зорић 7, Драговић 7 (Зејак -).
После првих пола сата игре гости из Лазарева имали су предност од три гола. Истакао се двоструки стрелац Фуртула који је искористио грешке домаћих фудбалера.
Капитен домаћих смањио је предност до полувремена из пенала. У другом полувремену много боља игра Идвораца и новајлија Лука Јованов је постигао погодак, да би Чермељ смањио резултат на 3:4.
У последњих десетак минута игре фудбалери Полета могли су до бода, али су гости одолели.
Б. Стојковски
Напредак - Будућност 5:1 (3:0)
ЧЕСТЕРЕГ: Стадион Напретка, гледалаца 300, судија: Џафић (Панчево), стрелци: Никић у 15. Рибић у 35. Кресоја у 40. и 50 (из пенала) и Б. Ковачевић у 79. за Напредак. а Ђ. Стојићев у 80. минуту за Будућност.
НАПРЕДАК: Чојаји 7, Мрђеновић 7 (Винцан 6,5) Б. Митровић 7, Л. Егерџија 7Радојчић 7 (Д. Митровић 6,5), Н. Богић 7, (Б. Ковачевић 7,5), Рибић 7,5, (Вукојевић 7), Кресоја 8 (Рашета), Рељић 7,5, У. Глигић 7, Микић 7,5.
БУДУЋНОСТ: М. Глишин 5, Живин 5 (Савић 5,5), пролић 6, И. Салва 6, Палибрк 5,5, Недељков 5 (Тош 5), Томин 6, РЕадин 5,5 (Б. Стојићев 5), Ђ. Стојићев 7. Петровић 6, Перин 6.
Тек у 5. првенственом окршају Честережани су осетили сласт победе, савладали су нејаку Будућност из Српске Црња, која је тако у пет дуела примила 32 гола, а само два пута послала лопту у мрежу противника.
П. Трнић
Козара - Долово 0:9 (0:2)
БАНАТСКО ВЕЛИКО СЕЛО: Стадион Козаре, гледалаца 100, судија: Стојановић (Зрењанин), стрелац: Л. Ракоњац у 68. и 90+3. минуту. Жути картони: Рофа, Томић (Козара), Ђорђевић (Долово).
КОЗАРА: Шево 7, Лабус 7 (Коцкар 7), Лисица 7, Јанков 7,5, Бунић 7, Рофа 6,5, Радивојац 6,5, Ђорић 6,5, Пенавски 7, Томић 7, Зељковић 6.
ДОЛОВО: Црвени 7, Цветковић 7, Миловац 7, Петковић 6,5, Ђорђевић 6,5, Пештерац 7, Л. Ракоњац 8, Шево 7, Авдигов 7, Граовац 6,5, Шарац 6,5 (Павловић 6,5).
Ни после седам ио сати Великоселци нису постигли гол.
Овога пута прописно су се испромашивали, Ђорић, Томић, Лисица а све то су казнили гости из Долова. Највише захваљујући виспреном Луки Ракоњцу.
П. Трнић