ДАНИ ЗМАЈЕВА ОДРЖАНИ У КУПИНИКУ Оживљен Средњи век, витезови сачували српство
Незаборавно путовање у прошлост доживели су посетиоци седме манифестације „Дани змајева”, одржане минулог викенда крај остатака тврђаве Купиник, последње српске престонице, у рукама Бранковића, након пада Смедерева. „Дане змајева” отворио је Зоран Војкић, заменик председника општине Пећинци.
– Како напредују радови на Купинику, тако ће ова манифестација имати све већи значај. Драго ми је што видим велики број младих и деце, јер овде могу да науче ко су им преци и како су се борили да сачувају српство и српску државу – рекао је Војкић.
Поред мачевања и коњичког и пешадијског стреличарства, љубитељи историје су кроз радионице могли да се упознају и са средњовековним занатима. Удружења жена приредила су Деспотску трпезу, са јелима по средњовековним рецептима.
Председник удружења „Зелени поглед” Перица Одобашић, казао је да је велико задовољство што ова прича из године у годину расте, као што расту Купиник, витешка култура и традиција.
Заветни мач „Змајевац”
У пратећем делу програма представљен је заветни мач чувара Купиника „Змајевац”, одржано је предавање „Знамените жене Купиника”, а представљена је и изложба витешког наоружања и опреме. Већ пету годину спроводе се археолошка истраживања на тврђави, па је приређена и археолошка тура за посетиоце. Манифестација је приведена крају „Игром ватре и мача” и ватрометом.
Носиоци најатрактивнијег дела програма су витешка удружења из Београда и Новог Сада – „Бели орлови“, „Црвени гавранови“ и „Зелени барјак“, као и Коњички клуб „Бојчин“ из Прогара. Они су, кажу, скренули пажњу на нешто што је било заборављено и запостављено. Ако хоћемо да мењамо друштво на позитиван начин и да развијамо патриотизам, онда нашу омладину морамо прво научити шта смо, ко смо и одакле смо, и да смо ту вековима, истичу витезови.
Манифестација је добила подршку Општине Пећинци, Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица, те Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама.