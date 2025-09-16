clear sky
19°C
16.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1746
usd
99.8505
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ДАНИ ЗМАЈЕВА ОДРЖАНИ У КУПИНИКУ Оживљен Средњи век, витезови сачували српство

16.09.2025. 09:07 09:27
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
комбо
Фото: Општина Пећинци

Незаборавно путовање у прошлост доживели су посетиоци седме манифестације „Дани змајева”, одржане минулог викенда крај остатака тврђаве Купиник, последње српске престонице, у рукама Бранковића, након пада Смедерева. „Дане змајева” отворио је Зоран Војкић, заменик председника општине Пећинци.

– Како напредују радови на Купинику, тако ће ова манифестација имати све већи значај. Драго ми је што видим велики број младих и деце, јер овде могу да науче ко су им преци и како су се борили да сачувају српство и српску државу – рекао је Војкић.

купиник
Фото: Општина Пећинци

Поред мачевања и коњичког и пешадијског стреличарства, љубитељи историје су кроз радионице могли да се упознају и са средњовековним занатима.  Удружења жена приредила су Деспотску трпезу, са јелима по средњовековним рецептима. 
Председник удружења „Зелени поглед” Перица Одобашић, казао је да је велико задовољство што ова прича из године у годину расте, као што расту Купиник, витешка култура и традиција.

Заветни мач „Змајевац”

У пратећем делу програма представљен је заветни мач чувара Купиника „Змајевац”, одржано је предавање „Знамените жене Купиника”, а представљена је и изложба витешког наоружања и опреме. Већ пету годину спроводе се археолошка истраживања на тврђави, па је приређена и археолошка тура за посетиоце. Манифестација је приведена крају „Игром ватре и мача” и ватрометом. 

Носиоци најатрактивнијег дела програма су витешка удружења из Београда и Новог Сада – „Бели орлови“, „Црвени гавранови“ и „Зелени барјак“, као и Коњички клуб „Бојчин“ из Прогара. Они су, кажу, скренули  пажњу на нешто што је било заборављено и запостављено. Ако хоћемо да мењамо друштво на позитиван начин и да развијамо патриотизам, онда нашу омладину морамо прво научити шта смо, ко смо и одакле смо, и да смо ту вековима, истичу витезови. 

купиник
Фото: Општина Пећинци

Манифестација је добила подршку Општине Пећинци, Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица, те Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама.

купиник
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Војводина Срем
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај