ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА СЕВЕР Градиштанци од готовог до вересије, Ратковчани се осладили бодом у гостима
Војводина – Раднички 1918 2:2 (2:0)
БАЧКО ГРАДИШТЕ: Игралиште у СЦ „Ђорђе Тапавица Џоја“. Гледалаца: 100. Судија: Милош Олујић. Стрелци: Милановић у 23. и 43. минуту за Војводину, а Кљајић у 63. и Влајић у 90+1 минуту за Раднички 1918. Жути картони: Стефанов и Пеленгић (Војводина), а Стојановић (Раднички 1918).
ВОЈВОДИНА: Шмит, Си. Гашић, Шибалић, Дробац, Нонин, Стефанов (од 70. Киш), Виновић, Васић (од 70. Јовић), Икрашев, Пеленгић, Милановић.
РАДНИЧКИ 1918: Золотић (од 46. Игњатовић), Паљевић, Стокић (од 78 Кончар), Ђорђевић, Стојановић (од 46.Срдановић), Бањац, Влајић, Јелић (од 59. Гуглета), Агбаба, Трифуновић, Шошкић (од 46. Кљајић).
Уместо да се радују освајању три бода, фудбалери Војводине из Бачког Градишта су морали да се задовоље у окршају са Ратковчанима ремијем, јер су примили гол у надокнади времена за коначних 2:2.
Колико мало треба да се претвори епитет јунака утакмице у трагичара, потврђује пример младог Луке Милановића. Постигао је два гола у првом полувремену и имао колосалну прилику за хет - трик у наставку, али изгледну прилику није реализоваоо и гости су у контранападу смањили на 2:1.
После тога су се смењивали у полуприликама једни и други, али како се ближио крај, сви су очекивали радост домаћина. Међутим, тако није мислио Влајић, који је са тридесетак метара опалио по лопти која је добила убрзање на расквашеном терену и на изненађење свих завршила у малој мрежи за коначних 2:2.
В. Јанков
Пролетер - Обилић 0:3 (0:0)
РАВНО СЕЛО: Стадион крај Јегричке, гледалаца око 250, Судија: Кузмановић. Стрелци: Вујошевић 54. 78. Н. Кобиларов 65. (Обилић), Жути картони: Зорић (Пролетер), Тепавчевић, Ковжан, Лазић (Обилић).
ПРОЛЕТЕР: Јоргић, Кецман, Панић, Зорић (Гојков), У. Цицмил, Грујић, Тројановић (Шкатарић), Андесилић (Ковачевић), Новићевић, В. Цицмил (Величковић), Васиљевић (Загорчић)
ОБИЛИЋ: Вучетић, Кнежевић (Квргић), Вујошевић, Лазић (Алексић), Шћепановић, Јушковић(М. Кобиларов), Крстић (Н. Кобиларов), Ковжан (Баришић), Илић, Тепавчевић, Јокић
Комшијски дерби није у потпуности оправдао очекивања, Пролетер је наступио без неколико стандардних играча, а средином првог полувремена повредио се и голман Јоргић који је и поред тога остао на голу до краја меча.
Ипак, Равноселци су у првом полувремену добро парирали Змајевчанима који су током целе утакмице имали више иницијативе и добро организовану игру, нарочито на средини терена. Добру игру Обилић је крунисао тек у 54. минуту голом Вујошевића, после чега Пролетер се повукао, што је олакшало гостима да потпуно развију своју игру.
У 65. минуту Н. Кобиларов повећава разлику, после чега се Равноселци потпуно предају. У 78. минуту одлични Вујошевић поново мајсторски смешта лопту у мрежу домаћих и поставља коначан резултат.
Л. Киш
Хајдук - Младост АПА 2:2(2:1)
СТАПАР: Стадион на Вашаришту, гледалаца 150, судија Јакић( Бач) Стрелци: Н. Ковачев у 9. и 45+1. за Хајдук, а Ожеговић у 45+2. и 47. минуту за Младост АПА. Жути картони: Ф. Ковачев, Жежељ, Крунц, Ђурђев, Бајчев( Хајдук), Рапајић, Јововић, Солаћ,Ожеговић, Мандић ( Младост).
ХАЈДУК: Матић, Жежељ, Рашковић, Крунц, Н. Ковачев( Ђустебек), Коњовић, Куцурски( Мазињанин), Вулетић, Пурић, Бајчев, Ф.Ковачев (Ђурђев).
МЛАДОСТ АПА: Мајсторовић, Јововић, Вејновић, Поповић (Ђери), Ожеговић, Мандић,Ђукић (Басарић), Зорић (Мајсторовић), Солаћ, Арсовић, Десница.
Комшијски дерби у Стапару завршен је без победника, иако су домаћи били ближи тријумфу. Домаћин је био бољи у првом, а гости из Апатина у другом полувремену.
Меч су обележили двоструки стрелци: Ковачев из Хајдука и Ожеговић из Апатина, док је главни арбитар Никола Јакић из Бача доделио чак десет јавних опомена, по пет на обе стране.
У шестом минуту судијске надокнаде Пурић је промашио пенал за Хајдук који је тако остао без победе у дербију.
С. Јовин
Бајша - Будућност 4:2 (2:1)
БАЈША: Стадион Бајше, гледалаца 300, судија: Жутић (Ловћенац), стрелци: Шорак у1. и Будинчевић у 1. и 51.минуту, Нађ у 77. за Бајшу, Тасић у 33. и 86. (из пенала) минуту за Будућност.
БАЈША: Бабин 7, Косовац 7 (Д. Петровић 6,5), Шорак 8 (Вујичић 6,5), Малбаша 7 (Лука Петровић 6,5), Јерем 7 (Бринда 6,5), Батори 7,5, Тамашнађ 8, Маријановић 7, Јокић 7. Нађ 7, Будимчевић 8,5 (Трајковић 6,5).
БУДУЋНОСТ: Орос 7, Ковачевић 6,5, Срнка 6,5 (Милованов 7), Жембери 7,5, Видак, 7,5, Тасић 7, Немет 7, Адамек 7,5 (Краљ 6), Радивојевић 6,5 (Ћулибрк 6), Павловић 7 (Кања 7), Хрњац 7.
Још се гледаоци нису се ни сместили а домаћи су стекли предност од два гола која је изазвала велику радост.
Шорак је у 27. секунди био прецизан, а радост се није ни стишала када је Матија Будимчевић постигао нови гол. То је била експресна, велика предност домаћих који су тако трасирали пут ка победи.
С. Стојиљковић