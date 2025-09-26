ВРЕМЕ ПРИЛАГОЂАВАЊА Интервју: Владимир Лазић, директор суботичког Фестивала позоришта за децу
Након што је Зоран Ђерић, некадашњи директор и селектор Међународног фестивала позоришта за децу Суботица, преминуо крајем прошле године, фестивалски савет је именовао нову селекторку др Маријану Прпу Финк, и новог директора Владимира Лазића, искусног редитеља, глумца, а напослетку и уметничког директора и управника неколико позоришних институција у нашој земљи.
Овогодишње, 32. издање фестивала одржава се од 21. до 26. септембра и прво је са Лазићем у новој улози, што је био и повод за разговор о самом фестивалу и домаћој позоришној сцени за децу и младе.
Као неко ко је дуго активан на позоришној сцени у различитим улогама, како сте пре именовања доживљавали овај фестивал?
– Иако ме је улога редитеља превасходно усмерила на стваралаштво за одрасле, у чему је значајан део био посвећен и младима у процесу одрастања, сплетом околности сам годинама изучавао и театар намењен најмлађима. То откриће ми је отворило потпуно нови хоризонт у коме су бајке и сва чудеса која прате наше најраније маштарије, заправо незаобилазно штиво које претходи откривању бројних искушења које нас кроз живот очекују. У протекле три деценије пажљиво сам пратио а и као учесник искусио бројна догађања везана за дешавана на суботичком фестивалу.
Колико је било изазовно спремати прво издање након прераног одласка Зорана Ђерића, који је дуго био заслужан за идентитет овог фестивала?
– Зоран Ђерић је био и остаће нека врста институције посвећеника богиње Талије и као врсни познавалац у домену луткарског стваралаштва, оставио је значајно сведочанство у бројним текстовима али и јавним наступима и саветима. Доста смо сарађивали и остаје ми да пажљиво пратим оне креативне потезе које смо планирали за наредни период .
Оно што је највидљивије на сваком фестивалу је такмичарска селекција. Наравно, ту је и богат пратећи програм, као и Форум, који већ годинама води др Маријана Прпа Финк... Како сагледавате потенцијал фестивала као целине, имајући у виду све што се на њему одиграва?
– Фестивал се у протекле три деценије развијао у складу са потенцијалом оних креативаца који су имали визију какав карактер желе да обликују, али у складу са финансијским могућностима. И... успели су у томе, кроз искушења која , по сведочењима, нису била мала. Нама остаје да се прилагодимо неким традиционалним али и новим захтевима и одржимо Фестивал на високом нивоу.
Како видите значај фестивала за домаћу позоришну сцену, односно колико домаће представе држе корак за оним што се дешава на сценама дечијих позоришта у Европи и шире?
– Домаћа позоришта, како у Србији тако и у региону, пажљиво прате дешавања на сценама широм света и по извештајима које пратимо, “држе корак “ у стваралачким процесима и новим технологијама. Као потврда ових тврдњи јесу и признања која стижу са разних фастивалских дешавања.
Н. Марковић